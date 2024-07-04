ВТБ хочет оформить средства ФНБ на ВСМ Москва-СПб как субординированный инструмент

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - ВТБ обсуждает с Минфином возможность финансирования высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом через суборды из Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в ходе сессии на Финансовом конгрессе ЦБ РФ.

Финансовая модель ВСМ, как сообщалось, включает 580 млрд рублей средств из ФНБ, облигации "Газфонда" на 290 млрд рублей.

"В наших реалиях ФНБ в силу долгих требований срочности и возвратности инвестировался в капитал второго уровня, в субординированные кредиты. Так было при финансировании реконструкции ЦКАДа, обновлении локомотивного парка РЖД. Мы сейчас ведем дискуссию с Минфином по поводу использования ФНБ как средства выдачи субординированных кредитов для ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Российская особенность - средства ФНБ используются как капитал второго уровня, который призван абсорбировать кредитные риски", - заявил Пьянов.

"Внутри структуры финансирования ВСМ есть компоненты ФНБ, он предполагался просто как акционерное финансирование. Мы сейчас говорим - дайте ФНБ в банки как субординаты, и мы заменим ФНБ со своей руки, как мы это делали по ЦКАД и РЖД", - уточнил позднее журналистам Пьянов.

Минфин в 2015 году разместил на депозите в ВТБ 26 млрд рублей, которые были направлены на строительство Центральной кольцевой автодороги.