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На юге России в ближайшие дни ожидаются осадки и усиление ветра

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - На юге России в ближайшие дни прогнозируются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, а также усиление ветра, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"За вчерашний день выпало большое количество осадков на Черноморском побережье в виде дождя, мокрого снега и сильный ветер и в ближайшие дни аналогичная ситуация", - сказал он.

В Крыму прогнозируется дождь, в горах со снегом, ветер в южных районах до 25 м/с. В Краснодарском крае сильные и очень сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, снега в средних и высоких горах, а также гроза, град и ветер с порывами до 26-29 м/с.

"Лавиноопасно, потому что сильные осадки в виде дождя и мокрого дождя сразу уплотняют снег, который сейчас там существует. Возможен, сход лавин", - сказал метеоролог.

В Ростовской области прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, ночью и утром гололедно-изморозевые отложения, налипание мокрого снега и ветер до 29 м/с. В Волгоградской области, по словам Вильфанда, аналогичная ситуация, а также во всех республиках Северного Кавказа, кроме Дагестана.

В Ставропольском крае также прогнозируется ветер до 30 м/с.

Гидрометцентр Кавказ Крым Роман Вильфанд Черноморское побережье Краснодарский край Ставропольский край
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