В Ростовской области ПВО отразила атаку десяти ракет

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ПВО в регионе отразила атаки десяти ракет. По оперативным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

"По уточненным данным, силы и средства ПВО отразили атаку 10 ракет. По информации дежурных служб, в Каменском районе в результате падения фрагментов сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом. На месте работают дежурно-спасательные службы", - написал он в Telegram.

По его данным, во дворе другого домовладения обнаружен еще один фрагмент ракеты, место оцеплено. Осколки повредили окна в еще одном доме.

Ранее Слюсарь сообщил, что средства ПВО в Ростовской области отражают ракетную атаку в районе города Каменск-Шахтинский: сбиты три из четырех ракет, одна попала в хозпостройку.