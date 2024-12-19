Семь беспилотников сбиты над Ростовской областью

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о шести сбитых дронах в Таганроге и одном - в Батайске, по предварительным данным пострадавших нет.

"Силы и средства противовоздушной обороны отражают атаку БПЛА в Ростовской области. Около полуночи уничтожено 7 БПЛА, в т.ч. 6 - в Таганроге и один - в Батайске", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

По информации губернатора, пострадавших и разрушений нет.