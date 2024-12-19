Поиск

Семь беспилотников сбиты над Ростовской областью

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о шести сбитых дронах в Таганроге и одном - в Батайске, по предварительным данным пострадавших нет.

"Силы и средства противовоздушной обороны отражают атаку БПЛА в Ростовской области. Около полуночи уничтожено 7 БПЛА, в т.ч. 6 - в Таганроге и один - в Батайске", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

По информации губернатора, пострадавших и разрушений нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 декабря 2024 годаВоенная операция на Украине
Юрий Слюсарь Ростовская область Таганрог Батайск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число жертв столкновения поездов в Мурманской области выросло до двух

Путин подведет итоги года в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией"

Путин подведет итоги года в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией"

Двум капитанам предъявлено обвинение по делу о крушении танкеров

Школьников из курского приграничья переведут на очное обучение после новогодних каникул

Школьников из курского приграничья переведут на очное обучение после новогодних каникул

Что произошло за день: среда, 18 декабря

Женщина погибла в результате схода вагонов в Мурманской области

Песков заявил, что Киев в грубой форме отказался от предложения Орбана по переговорам

Песков заявил, что Киев в грубой форме отказался от предложения Орбана по переговорам

Центральный пляж Анапы полностью очищен от мазута

В мурманской аварии одного пассажира зажало между вагонами

МЧС сообщило о 14 пострадавших в аварии в Мурманской области

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5570 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России32 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии114 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2063 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });