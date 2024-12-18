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Рябков заявил о возрастающих в мире рисках применения ядерного оружия

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает деградировать, возрастают риски применения ядерного оружия, заявил замглавы МИД Сергей Рябков на конференции в международном дискуссионном клубе "Валдай"..

"Нет сомнений в том, что ситуация в области международной безопасности не просто не стабилизируется, а продолжает неуклонно деградировать", - сказал он.

По словам замминистра, риски применения ядерного оружия "достигли уровня, который, по моему мнению, не имеют аналога в прошлом".

"В результате все более безрассудных действий Запада создаются осязаемые риски перехода ситуации к состоянию, когда в практической плоскости может встать вопрос о применении ядерного оружия, причем не умозрительно, как говорится, "волюнтаристски", а в полном соответствии с задекларированными нами доктринальными установками", - отметил Рябков.

Как он подчеркнул, "очевидно, что речь идет о стремлении крупнейшего в мире военного блока, провозгласившего себя ядерным альянсом, добиться стратегического поражения одной из крупнейших ядерных держав". "Степень рискованности подобной стратегии каждый может оценить в силу собственных представлений о потенциальных последствиях лобового военного столкновения государств, обладающих мощнейшими ядерными арсеналами", - добавил высокопоставленный дипломат.

Он убежден, что "агрессивная от начала и до конца политика США и НАТО направлена на разрушение внешнего контура безопасности РФ и создает для нас прямые и явные угрозы, причем непосредственно на рубежах Союзного государства России и Белоруссии".

"Мы не можем не рассматривать подобное положение дел в качестве одного из важнейших и актуальнейших факторов в стратегической сфере. Говорить о стратегической стабильности сегодня не приходится вообще", - заключил Рябков.

Запад МИД НАТО США Сергей Рябков
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