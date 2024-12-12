Будапешт заявил, что Киев отклонил венгерскую инициативу о прекращении огня

Об этом министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил Сергею Лаврову

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто проинформировал главу МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Киев отклонил венгерскую инициативу о прекращении огня и обмене пленными, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Телефонный разговор министров состоялся накануне, 11 декабря, по инициативе венгерской стороны, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Сийярто сообщил, что предложение Венгрии о временном прекращении огня на "украинском фронте" и масштабном обмене пленными было отвергнуто Зеленским, о чем Будапешт был проинформирован официальными лицами киевского режима. В этот же день заявление на эту тему сделал (премьер Венгрии - ИФ) Виктор Орбан", - отмечается в сообщении.

Лавров со своей стороны отметил, что это далеко не первый случай, когда инициативы, носящие гуманитарный характер, "отвергаются Киевом вопреки подававшимся им же сигналам", добавили на Смоленской площади.

"С российской стороны было подтверждено видение реалистичного пути прекращения конфликта, изложенное в выступлении президента Российской Федерации Владимира Путина 14 июня. Министры условились продолжить тесный доверительный диалог по различным аспектам украинского кризиса с учетом высказываемых различными государствами оценок и идей", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва в ответ на инициативу Орбана о рождественском перемирии и обмене пленными между РФ и Украиной передала Будапешту свои предложения на этот счет, но, судя по всему, Киев отклонил идею главы венгерского правительства.

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе вчерашнего телефонного разговора с президентом Путиным выступил с предложением осуществить накануне Рождества крупный обмен пленными между Россией и Украиной, а также объявить о рождественском прекращении огня", - сказал он журналистам.

"В этот же день ФСБ России передала в посольство Венгрии в Москве наши предложения по обмену пленными, однако, судя по реакции Зеленского в социальных сетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения Орбана", - добавил Песков.

"Исходим из того, что консультации по установлению мира будут продолжены", - отметил он.