Женщина погибла в результате схода вагонов в Мурманской области

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Одна из пострадавших в результате схода вагонов пассажирского поезда Мурманск - Санкт-Петербург в Мурманской области скончалась, сообщила пресс-служба РЖД.

Женщина скончалась в машине скорой помощи, ее личность устанавливается.

Семья погибшей получит 2,2 млн рублей. Также предусмотрена выплата возмещения от страховой компании "СОГАЗ".

Ранее сообщалось, что три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Мурманской области после столкновения с грузовым составом.