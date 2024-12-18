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Женщина погибла в результате схода вагонов в Мурманской области

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Одна из пострадавших в результате схода вагонов пассажирского поезда Мурманск - Санкт-Петербург в Мурманской области скончалась, сообщила пресс-служба РЖД.

Женщина скончалась в машине скорой помощи, ее личность устанавливается.

Семья погибшей получит 2,2 млн рублей. Также предусмотрена выплата возмещения от страховой компании "СОГАЗ".

Ранее сообщалось, что три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Мурманской области после столкновения с грузовым составом.

РЖД Мурманская область
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