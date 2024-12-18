Пострадавшим при сходе вагонов в Мурманской области выплатят до 1 млн рублей

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Размер компенсации пострадавшим в результате схода вагонов пассажирского поезда Мурманск - Санкт-Петербург в Мурманской области в среду составит до 1 млн рублей, сообщает РЖД.

"Госпитализированным пострадавшим предусматривается выплата по 1 млн рублей, обратившимся за медицинской помощью на месте – 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Также пассажирам поезда вернут полную стоимость билетов.

"РЖД готовы предоставить возможность лечения и реабилитации пострадавшим пассажирам в своих медицинских учреждениях за счет компании", - сообщает компания.

Как сообщалось, в результате схода вагонов пострадали 14 человек. Одна из пострадавших скончалась. Ее личность устанавливается, сообщило ранее РЖД.

Семья погибшей получит 2,2 млн рублей. Также предусмотрена выплата возмещения от страховой компании "СОГАЗ".

После аварии была запущена горячая линия по номеру 122 (добавочный 1).

Как сообщалось, в 16:15 по Москве на станции Княжая произошло столкновение поезда, следовавшего из Мурманска в Санкт-Петербург, с вагонами грузового состава.

По данным Октябрьской железной дороги, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что среди версий аварии – человеческий фактор и техническая неисправность в условиях низких температур.

В настоящее время движение на участке приостановлено. Для ликвидации последствий аварии направлены восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь.

Всего в пассажирском поезде находились более 300 человек.