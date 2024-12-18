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В мурманской аварии одного пассажира зажало между вагонами

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Мурманской области после столкновения пассажирского и грузового поездов в тяжелом состоянии находятся четверо пострадавших, в том числе один проводник, еще одного человека зажало внутри вагона, сообщила пресс-служба РЖД.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, продолжаются спасательные работы.

По данным РЖД, пассажиров из сошедших с рельсов вагонов перевели в исправные вагоны на свободные места в головной части поезда.

Среди членов локомотивных бригад пострадавших нет.

Ожидается, что в ближайшее время состав продолжит движение по маршруту.

К месту происшествия направили четыре восстановительных поезда.

Ранее источник "Интерфакса" в экстренных службах сообщил о десяти пострадавших, в МЧС - о 14. Как сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, пострадали 11 человек, в том числе подросток; двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По данным губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, пострадавших доставляют в Кандалакшскую ЦРБ. Кроме того, к вылету готовится вертолет территориального центра медицины катастроф. По словам Кузнецова, на месте аварии работают семь бригад скорой медицинской помощи, направлены дополнительные бригады и туда вылетел вертолет МИ-8 центра санитарной авиации с 20 специалистами службы медицины катастроф на борту.

Пассажиры поезда по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП) в АО "СОГАЗ", сообщил страховщик.

В 16:15 у станции Княжая произошло столкновение поезда, следовавшего из Мурманска в Петербург, с вагонами грузового состава. С рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны. В пассажирском поезде находилось более 300 человек.

РЖД МЧС Андрей Чибис Мурманская область СОГАЗ Минздрав
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