Отряд кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток из дальнего похода

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и танкера "Печенга" вернулся во Владивосток после дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщает отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

"В ходе выполнения задач в АТР корабли прошли более 10 тысяч морских миль, преодолев 7 морей и часть Тихого океана", - говорится в сообщении.

В рамках международной деятельности корабли посетили Малайзию, Мьянму, Индонезию, Бруней, Таиланд и Китай. Поучаствовали в памятных мероприятиях, посвящённых 110-летней годовщине гибели экипажа бронепалубного крейсера "Жемчуг" Российского императорского флота. Провели ряд военно-морских учений, в том числе первое совместное военно-морское учение "Орруда-2024" с боевыми кораблями ВМС Индонезии.