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Генпрокурор РФ прибыл в Баку для участия в климатической конференции ООН

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Азербайджан, где он примет участие в пленарном заседании высокого уровня 29-й сессии Конференции государств - участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), передает корреспондент "Интерфакса".

В ходе визита Краснов также проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, в этом году участие правоохранительного сообщества в климатическом саммите организовано прокуратурой Азербайджана и Управлением ООН по борьбе с наркотиками и преступностью в сопредседательстве с министерством внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов.

Цель участия представителей правоохранительного сообщества в COP29 - "подчеркнуть важность расширения потенциала правоохранительных органов в борьбе с преступлениями, оказывающими влияние на окружающую среду", отметили в надзорном ведомстве.

Игорь Краснов Азербайджан Генпрокуратура РФ
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