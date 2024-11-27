Генпрокурор поручил проверить меры поддержки детей участников СВО в сфере образования

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить по всей стране меры поддержки детей участников специальной военной операции при получении образования и проанализировать региональное законодательство на предмет возможных нарушений в этой сфере.

"Необходимо посмотреть, как поддерживаются дети участников специальной военной операции в плане обучения, получения образования, это и школу я имею в виду, и высшие учебные заведения, и средние. В ближайшее время все это сделаем", - сказал Краснов в среду в Челябинске в ходе личного приема граждан.

Он поручил начальнику управления Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением федерального законодательства в целом "проанализировать региональное законодательство во всех субъектах Российской Федерации, где еще подобные нарушения присутствуют".

Краснов отметил, что "всем просчетам, ущемлениям детей наших военнослужащих должна даваться принципиальная оценка".