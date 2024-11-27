Поиск

Генпрокурор поручил проверить меры поддержки детей участников СВО в сфере образования

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить по всей стране меры поддержки детей участников специальной военной операции при получении образования и проанализировать региональное законодательство на предмет возможных нарушений в этой сфере.

"Необходимо посмотреть, как поддерживаются дети участников специальной военной операции в плане обучения, получения образования, это и школу я имею в виду, и высшие учебные заведения, и средние. В ближайшее время все это сделаем", - сказал Краснов в среду в Челябинске в ходе личного приема граждан.

Он поручил начальнику управления Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением федерального законодательства в целом "проанализировать региональное законодательство во всех субъектах Российской Федерации, где еще подобные нарушения присутствуют".

Краснов отметил, что "всем просчетам, ущемлениям детей наших военнослужащих должна даваться принципиальная оценка".

Игорь Краснов Генпрокуратура РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генпрокурор РФ потребовал разобраться с проблемами ЖКХ в Челябинской области

Генпрокурор РФ потребовал разобраться с проблемами ЖКХ в Челябинской области

В Благовещенске введен режим ЧС из-за рекордного снегопада

Курган остался без воды из-за аварии на очистных сооружениях

Курган остался без воды из-за аварии на очистных сооружениях

Путин установил в Вооруженных силах РФ День морской пехоты

Запорожская область обесточена из-за повреждения ЛЭП

Лавров считает, что конфликт на Украине очень далек от урегулирования

Что произошло за день: вторник, 26 ноября

"Ведомости" сообщили о назначении новых командующих группировками войск "Восток" и "Южная"

Минпросвещения РФ планирует создать центры по изучению русского языка детьми мигрантов

Военные РФ готовят ответ на удары ВСУ ракетами ATACMS по Курской области

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });