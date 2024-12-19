Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов потушен

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов (НЗНП) в Ростовской области ликвидирован, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"По состоянию на 06:45 пожар на НЗНП ликвидирован", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале в четверг.

Ранее Слюсарь сообщал, что над семью городами в Ростовской области сбито более 30 дронов и три ракеты. В результате загорелся завод нефтепродуктов в Новошахтинске, один человек был ранен.

"Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке врага, который использовал для этого более трех десятков БПЛА и 3 ракеты. Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска", - написал Слюсарь.

По его словам, большая часть воздушных целей была нейтрализована.