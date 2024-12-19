Путин заявил, что готов к встрече с Трампом

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что четыре года не общался с избранным президентом США Дональдом Трампом, готов к контактам и встрече с ним, но не знает, когда это может произойти.

"Вы сказали, что мы можем предложить, что я могу предложить вновь избранному президенту Трампу, когда мы с ним встретимся. Ну, во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся. Потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. И я готов к этому, конечно, в любое время. Готов буду и ко встрече", - сказал Путин журналистам в четверг.