Трамп планирует поддерживать контакты с Путиным и Зеленским для решения кризиса

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Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп в понедельник заявил о намерении вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования украинского кризиса.

"Мы будем проводить переговоры с президентом Путиным, с президентом Украины Владимиром Зеленским и их представителями", - сказал Трамп, выступая в резиденции в Мар-а-Ларго.

На прошлой неделе телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что команда Трампа провела серию переговоров с действующей американской администрацией и украинскими властями для обсуждения путей урегулирования конфликта.

Один из источников телеканала отметил, что "Трамп серьезно хочет достичь прекращения огня в первый день (своего президентства - ИФ)".

Источник NBC News также сообщил, что команда Трампа, "вероятно, откажется от долгосрочной цели Украины в конечном счете стать членом НАТО, чтобы таким образом попытаться убедить Россию вступить в мирные переговоры с Киевом". Вместо этого Киеву, возможно, предложат "гарантии безопасности" со стороны некоторых членов альянса.

Сам Трамп не раз говорил, что намерен быстро закончить конфликт на Украине в случае возвращения в Белый дом, но деталей плана урегулирования не приводил.

При этом временами 47-й президент США выражал и иную точку зрения, признавая, что этот конфликт - сложный. Так, на прошлой неделе он заявил, что конфликт на Ближнем Востоке решить проще, чем уладить ситуацию на Украине. "Я думаю, что Ближний Восток - это более легкая проблема для урегулирования, чем то, что происходит между Россией и Украиной", - сказал Трамп в интервью изданию Time.