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Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное

Президент России считает, что нового контракта на транзит газа через Украину не будет

"Газпром" это переживет, уверен он

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Нового контракта на транзит газа в Европу через территорию Украины не будет, однако "Газпром" это переживет, заявил на "Прямой линии" президент России Владимир Путин.

"Украина отказалась от продления транзитного контракта. Но это же не мы отказались - это Украина отказывается от продления контракта, хотя получала $700-800 млн в год за контракт. Этого контракта не будет, уже все ясно. Хорошо, мы переживем, "Газпром" это переживет", - заявил Путин на пресс-конференции.

"Но это не наша проблема - это Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям. С одной стороны, клюёт у них с руки (потому что только при поддержке со стороны Запада, в том числе из Европы, она может существовать, не только воевать - существовать). И в то же время создает им проблемы, перекрывая поставки нашего относительно дешевого газа в Европу", - добавил Путин.

Путин: "Прямая линия - 2024"

Хроника 06 – 19 декабря 2024 годаПутин: "Прямая линия - 2024"
Владимир Путин Газпром Запад Прямая линия Украина
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