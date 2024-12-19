Нехватку физраствора президент объяснил проблемой с ценой на упаковку

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Нехватка физраствора в регионах России связана с тем, что Минпромторг и Минздрав вовремя не приняли решение по ценам на его упаковку, объяснил на "Прямой линии" президент Владимир Путин. Он добавил, что сейчас все необходимые решения по поставкам физраствора приняты.

"Что касается этих физрастворов, то там дело не в физрастворах, а в упаковках. Просто своевременно два ведомства - министерство промышленности и торговли и Минздрав не приняли решение по ценам на эту упаковку. Для производителей стоимость, которая предлагалась, стала убыточной. Дошли до того, что начали закупать эту упаковку за границей", - сказал он. - На сегодняшний день все решения приняты".

"Очень надеюсь на то, что таких сбоев не будет", - отметил глава государства.

В последние месяцы СМИ сообщали о дефиците физраствора в медицинских учреждениях и аптеках в регионах. Глава Минздрава Михаил Мурашко комментировал, что проблем с производством физраствора нет. По его словам, произошла перерегистрация цен из-за роста себестоимости упаковки. Все больницы обеспечены физраствором в необходимом количестве, заверял министр.

В Минпромторге заявили, что производители в России готовы наращивать выпуск физиологического раствора для оперативного удовлетворения существующей потребности.

Росздравнадзор 19 декабря заявил, что с начала декабря в гражданский оборот ввели более 3 миллионов упаковок физраствора.

"Росздравнадзор находится в постоянном контакте с производителями данного лекарства. В настоящее время физраствор активно вводится в гражданский оборот и доставляется в регионы", - добавили в ведомстве.

Путин: "Прямая линия - 2024"