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Росздравнадзору поручено постоянно отслеживать наличие физраствора и инсулина в аптеках

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Глава Минздрава Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору постоянно контролировать обеспеченность лечебной и аптечной сети жизненно необходимыми лекарствами, в том числе физраствором и инсулинами, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.

"Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору обеспечить постоянный мониторинг обеспеченности лечебной и аптечной сети регионов жизненно необходимыми лекарствами, в том числе физраствором, инсулинами, препаратами для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, в том числе для льготных категорий граждан", - сказал он.

Также Мурашко поручил еженедельно докладывать о ситуации с лекарствами в Минздрав и Минпромторг.

Речь о нехватке физраствора и инсулинов в регионах зашла на "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным. Дефицит физраствора он объяснил тем, что Минпромторг и Минздрав вовремя не приняли решение по ценам на его упаковку. Он добавил, что сейчас все необходимые решения по поставкам физраствора приняты.

Минпромторг Минздрав Алексей Кузнецов Михаил Мурашко Росздравнадзор Владимир Путин
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