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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 10:51

В Росздравнадзоре сообщили, что в регионы РФ увеличены отгрузки физраствора

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Производители увеличили поставки физраствора (натрия хлорид) в регионы России после перерегистрации Минздравом цены на лекарственное средство, сообщили в Росздравнадзоре в понедельник в телеграм-канале ведомства.

В настоящее время запасы физраствора активно пополняются, отметили в ведомстве.

"Потребности аптечной и лечебной сети будут полностью удовлетворены. Росздравнадзор держит ситуацию с лекарственным обеспечением на постоянном контроле", - сказано в сообщении.

СМИ информировали о дефиците физраствора в медицинских учреждениях и аптеках в некоторых регионах РФ. При этом со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко сообщалось, что в стране нет проблем с производством физраствора. Мурашко отметил, что произошла перерегистрация цен из-за роста себестоимости упаковки. Все больницы обеспечены физраствором в необходимом количестве, заявлял министр.

Ранее в Минпромторге РФ говорили, что производители в России готовы наращивать выпуск физиологического раствора для оперативного удовлетворения существующей потребности.

Росздравнадзор Михаил Мурашко Минздрав РФ
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