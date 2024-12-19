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Минпромторг предложил снизить минимальный порог для проектов промГЧП до 5 млрд рублей

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Минпромторг предлагает снизить минимальный порог стоимости проектов в сфере промышленности, реализуемых с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), до 5 млрд рублей.

Соответствующий законопроект о внесении изменений в законы "О ГЧП" (224-ФЗ) и "О контрактной системе" (44-ФЗ) опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Этим документом предлагается не только снизить порог стоимости проектов промГЧП до 5 млрд рублей, но и распространить действие соответствующего положения 224-ФЗ на работы по созданию соответствующей промышленной инфраструктуры. А именно, на работы по реконструкции имущественного комплекса, предназначенного для производства промпродукции, по завершению строительства объекта незавершенного строительства для создания на его основе имущественного комплекса, предназначенного для производства промпродукции (объекты или комплексы должны принадлежать частному партнеру), а также собственно по строительству такого имущественного комплекса на земельном участке, принадлежащем частному партнеру.

При этом оговаривается, что объем финансирования таких проектов промГЧП за счет собственных денежных средств частного партнера должен составлять не менее 15% от общего объема финансирования проекта. Объем финансирования со стороны публичного партнера (государства - ИФ) не должен превышать совокупного объема финансирования со стороны частного партнера. В совокупный объем включаются собственные и заемные средства частного партнера, плата частного партнера за эксплуатацию и техобслуживание объекта за период действия соглашения, а также рыночная стоимость движимого и недвижимого имущества частного партнера, используемого для создания объекта (включая стоимость земельных участков).

Также законопроектом предусмотрено введение пониженного порога стоимости проектов промГЧП, реализуемых на территории новых регионов. В случае с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями этот порог предлагается установить на уровне 500 млн рублей. Причем предлагается разрешить заключать соглашения о промГЧП в новых субъектах без проведения соответствующей конкурсной процедуры.

Еще одно предлагаемое нововведение - предоставление частным партнерам проектов по промГЧП статуса едпоставщиков при госзакупках. То есть, госзаказчики смогут закупать продукцию (товары, работы, услуги) предприятий, созданных в результате проектов промГЧП, без проведения закупочных процедур - как у едпоставщиков. Соответствующее положение предлагается добавить в 44-ФЗ.

Поправки в 224-ФЗ, распространяющие механизм ГЧП на проекты в сфере промышленности, были приняты летом 2024 года. Соответствующие изменения позволяют применять этот механизм при реконструкции частных промышленных объектов. Такие проекты должны быть направленны на выпуск продукции, обеспечивающей технологическую независимость России. Общий объем инвестиций в проект должен превышать 10 млрд рублей, доля финансирования за счет собственных средств - не менее 15%, масштабы прямого финансового участия государства - менее 50% от всех расходов по проекту.

ДНР ЛНР Минпромторг ГЧП Запорожская область Херсонская область
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