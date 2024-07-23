Принят закон о реконструкции частных промышленных объектов в рамках ГЧП

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который при реализации проектов в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП) позволяет проводить реконструкцию частных промышленных объектов, если данный проект обеспечивает технологический суверенитет России или его можно отнести к проектам структурной адаптации экономики.

Законопроект № 567438-8 в марте в парламент внесли сенаторы Андрей Кутепов и Алексей Синицын..

Принятый закон позволяет реализовывать проекты в сфере ГЧП при реконструкции частных промышленных объектов. Как говорится в пояснительной записке, сейчас такая возможность допускается исключительно в отношении объектов, находящихся в публичной собственности. Кроме того, принятый закон позволяет строить промышленные объекты на земельном участке, находящемся в частной собственности, в то время как сейчас в рамках соглашений о ГЧП такая возможность доступна исключительно для объектов, находящихся на земельном участке в публичной собственности. Изменения касаются проектов в области государственно-частного партнерства, которые направлены на производство продукции, обеспечивающей технологическую независимость России от иностранных компаний.

Критерии соответствия проекта требованиям технологического суверенитета или структурной адаптации установит правительство. При этом объем финансирования реконструкции объекта соглашения о ГЧП должен составлять не менее 10 млрд рублей, объем финансирования проекта ГЧП за счет собственных средств частного партнера должен составлять не менее 15% от общего объема финансирования проекта. Государство, как публичный партнер, сможет финансировать проекты строительства или реконструкции объектов в рамках ГЧП до тех пор, пока сумма финансирования не превысит сумму, внесенную частными партнерами как на основе собственных, так и заемных средств.

"Предложение о реализации проекта инвестор будет направлять в правительство. Его рассмотрят на уровне федеральных органов исполнительной власти. В случае одобрения предложение опубликуют на портале torgi.gov.ru с целью принятия заявок от иных лиц, заинтересованных в реализации подобного проекта. Если другие заявки не поступят, то с инвестором заключат соглашение, если поступят - будет объявлен конкурс", - разъясняло ранее Минэкономразвития, участвовавшее в разработке проекта.

"Важно эффективнее задействовать потенциал государственно-частного партнерства при строительстве промышленных объектов и поддержать частные инвестиции в российскую экономику. Использование ГЧП позволяет соединить ресурсы и возможности государства и бизнеса, а также снизить риски участников проекта, распределить их зоны ответственности, согласовать интересы. Доработанный законопроект позволит снять регуляторные ограничения для реализации крупных инфраструктурных проектов. Мы рассчитываем на рост количества ГЧП-проектов в промышленности после принятия законопроекта", - комментирует первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.