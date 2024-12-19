РКН возложил на Google ответственность за ухудшение работы YouTube в России

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Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заявил, что ухудшение качества работы видеохостинга YouTube в России связано с прекращением поддержки компанией Google своего оборудования, которое находится в России.

"Компания Google LLC уже два года как официально не осуществляет деятельность в России, предпочтя процедуру банкротства российского филиала и прекратив поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов в наших сетях связи. Такой подход приводит к снижению качества работы видеосервиса", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Так там ответили на запрос агентства относительно информации о снижении качества работы YouTube не только на стационарных, но и на мобильных устройствах российских пользователей.

В РКН добавили, что "многочисленные нарушения российского законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube".

"У нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право на их использование остается за российской стороной", - говорится в ответе службы.

Российские пользователи последние два дня жалуются на ресурсах по отслеживанию сбоев на проблемы в работе видеохостинга YouTube не только на стационарных компьютерах, но и на мобильных устройствах. На сайте сбой.рф за сегодня поступило более 7,4 тысячи жалоб. Некоторые эксперты указывают, что замедление работы сервиса усилилось с середины декабря.

По открытым данным Google, трафик YouTube в России с 18 на 19 декабря упал примерно на 20% и более чем в два раза по сравнению с показателями начала декабря.

В ответе РКН "Интерфаксу" указано, что количество блокировок российских каналов в YouTube только растет. "Начав с отечественных СМИ, журналистов и общественных деятелей, в текущем году американская компания стала блокировать видео российских музыкантов. Причем не отдельные произведения, а каналы целиком, популярные у российских пользователей. Всего заблокировано более 200 наших каналов. Только в этом году - более 80 аккаунтов", - сообщает служба.

Там напомнили, что РКН 10 июля 2024 г направил директору головного офиса Google LLC очередное требование о разблокировке. "Ответ не получен", - сообщило ведомство.

"В связи с систематическими нарушениями законодательства общая сумма штрафов, наложенных судом на компанию Google LLC за последние три года, составила более 25 млрд рублей. Сумма штрафов за весь период (с 2021 года) составляет более 34,5 млрд рублей. Эта мера также не оказала воздействия", - отмечается в ответе ведомства.

Вопрос о проблемах с просмотром роликов на YouTube поднимали на "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным 19 декабря. Глава государства предложил YouTube и Google соблюдать российские законы, "избегать какого-то жульничества, а именно: не должны злоупотреблять сетью для достижения политических целей своих правительств", чтобы у них в России не было проблем.

Говоря о "торможении YouTube" в России, он заявил, что "здесь, пожалуй, вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне".

24 июля "Ростелеком" сообщил, что служба технического мониторинга компании "начала фиксировать ухудшение качества загрузки видео YouTube, особенно в форматах высокого разрешения (HD, 4K)", также "отмечен рост обращений в службу технической поддержки компании с жалобами на "качество работы" YouTube". Ответственность за эту ситуацию "Ростелеком" возлагает на корпорацию Google (владеет YouTube), "которая с 2022 года не занимается расширением и обновлением своего оборудования в России, обеспечивающего работу системы Google Global Cache (GGC - предназначена для кэширования и ускорения загрузки данных)".

25 июля Александр Хинштейн заявил о готовящихся мерах по замедлению загрузки YouTube на стационарных компьютерах. По его словам, "деградация" YouTube - "вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство".

В начале августа пользователи сообщали, что видео YouTube на устройствах, подключенных к сетям фиксированной связи, практически перестало загружаться.

23 октября руководитель Роскомнадзора Андрей Липов сообщил журналистам, что падение трафика YouTube в первую очередь в сетях фиксированной связи связано с "деградацией" серверов Google Global Cache, так как "компания эти сервера перестала поддерживать с момента, как ушла из РФ, и никто в них не вкладывается".