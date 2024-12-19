Президент Путин предложил Google и YouTube изменить "контур работы" в России

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Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае, если видеохостинг YouTube и владеющая им компания Google изменят способы своей работы в России, то проблем у них не будет. На "Прямой линии" видеоблогер спросил его о проблеме "замедления" работы YouTube.

"Они должны выбрать: или они соблюдают наши законы, и, наверное, тогда подпадать под какие-то ограничения у себя в стране, но тогда там пусть и работают. Или, если хотят здесь работать, пусть действуют в соответствии с законами России", - сказал президент.

"Свято место, как у нас говорят, пусто не бывает, конкуренция растет. И VK, и Telegram, и Rutube, - все развивается, поэтому, если Google и YouTube, понимая это, как-то будут изменять свой контур работы, то и никаких проблем у них не будет", - отметил он.

"YouTube и Google должны соблюдать наши законы, должны избегать какого-то жульничества, а именно: не должны злоупотреблять сетью для достижения политических целей своих правительств", - добавил Путин.

Причиной замедления YouTube он назвал действия самой компании, которая перестала завозить в Россию оборудование, необходимое для бесперебойной работы сервиса.

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