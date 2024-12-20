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Минздрав приветствовал поправки о декриминализации медицинской помощи

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав поддерживает законодательную инициативу, которая выводит из-под действия статьи 238 УК случаи оказания врачами медицинской помощи, заявил в Совете Федерации глава ведомства Михаил Мурашко.

"Профессиональная деятельность медицинского работника сопряжена с принятием клинических решений в ситуациях высокого риска и высокой неопределенности. Врач делает всегда это в интересах пациента. Это принципиально отличает медицинскую помощь от любых других услуг, которые относятся к этой статье", - сказал он.

По его словам, сама по себе медицинская помощь всегда направлена на предотвращение уже существующей опасности для жизни и здоровья пациентов.

"Клиническое решение врача должно быть движимо интересами пациента, врач должен делать все для спасения жизни и здоровья, а не страхом необоснованного привлечения к суду, поэтому подчеркну, это инициатива защищает и врачей, и пациентов. Минздрав эту инициативу поддерживает", - отметил министр.

Сенаторы 20 декабря одобрили закон, который вносит примечание в статью 238 УК об уголовной ответственности за производство, хранение, перевозку в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные выдачу или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности.

Согласно примечанию, действие этой статьи "не распространяется на случаи оказания медицинскими работниками медицинской помощи".

Минздрав Михаил Мурашко Совет Федерации
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