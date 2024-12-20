Минздрав приветствовал поправки о декриминализации медицинской помощи

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав поддерживает законодательную инициативу, которая выводит из-под действия статьи 238 УК случаи оказания врачами медицинской помощи, заявил в Совете Федерации глава ведомства Михаил Мурашко.

"Профессиональная деятельность медицинского работника сопряжена с принятием клинических решений в ситуациях высокого риска и высокой неопределенности. Врач делает всегда это в интересах пациента. Это принципиально отличает медицинскую помощь от любых других услуг, которые относятся к этой статье", - сказал он.

По его словам, сама по себе медицинская помощь всегда направлена на предотвращение уже существующей опасности для жизни и здоровья пациентов.

"Клиническое решение врача должно быть движимо интересами пациента, врач должен делать все для спасения жизни и здоровья, а не страхом необоснованного привлечения к суду, поэтому подчеркну, это инициатива защищает и врачей, и пациентов. Минздрав эту инициативу поддерживает", - отметил министр.

Сенаторы 20 декабря одобрили закон, который вносит примечание в статью 238 УК об уголовной ответственности за производство, хранение, перевозку в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные выдачу или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности.

Согласно примечанию, действие этой статьи "не распространяется на случаи оказания медицинскими работниками медицинской помощи".