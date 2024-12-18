В Госдуме заявили, что ст. 238 УК РФ больше не будет распространяться на медиков

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил о принципиальном значении закона о частичной декриминализации медицины.

"Были приняты изменения в Уголовный кодекс, имеющие принципиальное значение для медицинских работников. Статья 238, в которой говорится об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", дополнена важнейшим примечанием: действие статьи не будет распространяться на случаи оказания медицинской помощи", - цитирует Башанкаева пресс-служба партии "Единая Россия".

Он отметил, что сегодня "медики могут быть привлечены к уголовной ответственности по различным статьям Уголовного кодекса, и 238 - одна из самых часто применяемых". "Количество уголовных дел, возбуждаемых по ней, растет с каждым годом. В 2022 по первой части статьи было заведено 138 дел, в 2023 их число увеличилось до 216. По второй части статьи, тяжкие преступления, дела возбуждаются еще активнее: в 2022 году таких случаев было 136, в 2023 году цифра выросла до 247", - сказал Башанкаев.

Депутат считает, что "быть врачом - всегда риск, хирурги, анестезиологи, акушеры рискуют каждый день, оказывая экстренную, плановую, высокотехнологичную помощь, именно помощь, а не услуги".

"Важно понимать: заботясь о безопасности врачей, мы никоим образом не ставим под угрозу безопасность пациентов. Напротив, эти два аспекта неразрывны. Врачи могут эффективно помогать людям лишь тогда, когда сами чувствуют себя защищенными", - также сказал Башанкаев.

По его словам, принятие соответствующего закона является "поистине эпохальным событием для всей системы здравоохранения".

Закон, включающий в себя поправку в статью 238 Уголовного кодекса РФ, был принят Госдумой во вторник.