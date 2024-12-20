Совфед отказался расширять категории лиц с правом на статус ветерана боевых действий

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации отклонил ранее принятый Госдумой закон, направленный на расширение категории лиц, которым может быть присвоен статус ветерана боевых действий.

Как пояснила необходимость отклонения глава комитета СФ по соцполитике Елена Перминова, закон, в частности, предусматривает наделение таким статусом лиц, работающих в военно-гражданских администрациях Запорожской и Херсонской областей, тогда как работники администраций ДНР и ЛНР в документе не указаны.

"Это приводит, во-первых, к правовой неопределенности, во-вторых, не устанавливает четких и понятных критериев присвоения статуса ветерана боевых действий, которые должны быть основаны на равенстве и справедливости", - отметила сенатор, выступая на заседании верхней палаты в пятницу.

При этом она подчеркнула, что расширение законодательства в отношении ветеранов боевых действий не должно нивелировать значимость этого статуса, поскольку он дается за особые заслуги перед государством и обществом.

В результате сенаторы отклонили закон, предложив Государственной Думе создать согласительную комиссию сенаторов и депутатов для преодоления возникших разногласий.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обратиться в Совет Федерации с просьбой создать согласительную комиссию и доработать ранее принятый Госдумой правительственный законопроект об изменениях в закон о ветеранах.

"Если вы не возражаете, давайте обратимся к членам Совета Федерации с просьбой, чтобы они в рамках своих полномочий предложили нам создать согласительную комиссию по доработке норм этого закона", - цитировала Володина пресс-служба Госдумы.

Там же отметили, что инициатива предусматривает наделение статусом ветерана боевых действий тех, кто не менее полугода работал, выполняя задачи СВО, в военно-гражданских администрациях Херсонской и Запорожской областей.

Как отметил Володин, Госдума этот правительственный закон приняла, "он был направлен для рассмотрения и одобрения в Совет Федерации, но за несколько дней, которые прошли с момента его принятия, депутатам стало поступать очень много обращений от жителей Донецкой и Луганской народных республик с просьбой распространить действие норм этого закона и на эти два субъекта".

"Мы, со своей стороны, опираясь на предложения жителей Донецкой и Луганской областей, внесем нормы, которые позволят наделить статусом ветерана боевых действий еще и жителей Донецкой и Луганской народных республик, кто также работал и продолжает работать в военно-гражданских администрациях этих регионов", - сказал спикер Госдумы.

По его словам, "это новый формат отношений, но, когда есть проблема, надо искать ее решение".