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В Иркутской области распространили выплаты СВО на воюющих в Приграничье

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Иркутской области по инициативе губернатора Игоря Кобзева расширили перечень военнослужащих, имеющих право на меры социальной поддержки, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Предусмотрено, что меры социальной поддержки, указанные в законе Иркутской области №53-оз для участников специальной военной операции и членов их семей, распространятся на военнослужащих, принимающих участие в контртеррористической операции на территории Курской, Брянской и Белгородской областей", - говорится в сообщении.

Кобзев внес такой законопроект в Заксобрание региона, и депутаты его приняли в окончательном чтении 23 декабря.

Работа над документом велась правительством региона совместно с уполномоченным по правам человека в Иркутской области Светланой Семеновой и комитетом по здравоохранению и социальной защите областного парламента.

Режим контртеррористической операции в приграничных регионах России был введен в ночь на 10 августа 2024 года.

Закон Иркутской области №53-оз предусматривает социальные выплаты участникам специальной военной операции, получившим увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, а также членам семей погибших военнослужащих.

Речь о праве участников КТО в приграничье на выплаты, которые получают участники СВО, зашла на "Прямой линии" с президентом. На это пожаловались жены военных.

"Это наше упущение. Для меня это неожиданная информация. Я понимаю, о чем идет речь. Те бойцы наши, военнослужащие, которые воевали на других участках фронта, являются участниками боевых действий. Если их переместили в Курскую область, они все должны получать, я проверю, - ответил Владимир Путин и потребовал исправить ситуацию с выплатами. - Пересчитаем и задним числом. Обязательно, сомнений нет".

Заксобрание Игорь Кобзев Курская область Иркутская область Брянская область СВО Белгородская область
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