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Минобороны предложило расширить список лиц, относящихся к ветеранам боевых действий

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ разработало законопроект о расширении перечня лиц, относящихся к ветеранам боевых действий.

К числу ветеранов боевых действий предлагается отнести добровольцев, участвующих в выполнении задач "по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооруженной провокации на Государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года".

Перечень территорий субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, на территориях Запорожской и Херсонской областей, определяется правительством, говорится в законопроекте.

Проект документа о внесении изменений в закон "О ветеранах", разработанный Минобороны, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

Минобороны РФ
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