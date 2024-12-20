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Сенаторы одобрили закон о праве "Роскосмоса" выпускать необеспеченные облигации

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, который позволит госкорпорации "Роскосмос" выпускать облигации, в том числе без обеспечения.

В соответствии с этим законом корпорация получит право выпускать облигации, в том числе без обеспечения, в соответствии с законодательством.

Правление госкорпорации наделяется полномочием по представлению в наблюдательный совет предложения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций. При этом набсовет принимает решения о размещении корпорацией облигаций и об утверждении программы облигаций.

В пояснительной записке говорится, что средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование инвестиционных проектов в сфере космической деятельности или рефинансирование заемных средств, ранее привлеченных на проекты, в том числе по серийному производству космических аппаратов, а также по модернизации и созданию производственной инфраструктуры, обеспечивающей массовое изготовление служебной аппаратуры, используемой в космических аппаратах.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Сейчас полномочиями по выпуску облигаций наделены государственная компания "Российские автомобильные дороги", государственная корпорация "Ростех". Летом был принят закон, который наделил госкорпорацию "Росатом" правом выпуска облигаций.

Роскосмос Совет Федерации
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