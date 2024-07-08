"Росатом" получил право самостоятельно выпускать облигации

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин одобрил федеральный закон, который дал госкорпорации "Росатом" право выпускать облигации.

Как отмечалось в соответствующей аннотации к заседанию Совета Федерации, прошедшему на прошлой неделе, закон "был разработан с целью получения гарантированного долгосрочного финансирования для развития деятельности корпорации и снижения ее зависимости от банковского кредитования".

"Для этого корпорация наделяется правом выпуска облигаций, а также дополняются полномочия органов управления корпорации по организации облигационного займа", - пояснялось в документе.

Сейчас эмитентом облигаций в госкорпорации является ее структура, объединяющая гражданские активы атомной отрасли, - "Атомэнергопром". В обращении находятся два выпуска "зеленых" облигаций общим объемом 19 млрд рублей, размещенных в 2021 и 2022 гг. для финансирования проектов ВИЭ.