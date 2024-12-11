Госдума дала "Роскосмосу" право выпускать необеспеченные облигации

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла закон, который позволит госкорпорации "Роскосмос" выпускать облигации, в том числе без обеспечения.

Документ (№ 670074-8) в июле был внесен в парламент группой депутатов.

"Корпорация имеет право выпускать облигации, в том числе без обеспечения, в соответствии с законодательством РФ", - говорится в принятом законе.

Правление госкорпорации наделяется полномочием по представлению в наблюдательный совет предложения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций. При этом набсовет принимает решения о размещении корпорацией облигаций и об утверждении программы облигаций.

В пояснительной записке говорится, что средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование инвестиционных проектов в сфере космической деятельности или рефинансирование заемных средств, ранее привлеченных на проекты, в том числе, по серийному производству космических аппаратов, а также по модернизации и созданию производственной инфраструктуры, обеспечивающей массовое изготовление служебной аппаратуры, используемой в космических аппаратах.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

В настоящее время полномочиями по выпуску облигаций наделены государственная компания "Российские автомобильные дороги", государственная корпорация "Ростех". В конце июня Госдума приняла закон, который наделил госкорпорацию "Росатом" правом выпуска облигаций.