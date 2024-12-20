Девять человек обратились за медпомощью после ракетной атаки на Рыльск

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале в пятницу о девятерых обратившихся за медицинской помощью после атаки на город Рыльск, пятеро из них направлены в Курскую областную больницу.

Также глава региона добавил, что среди пострадавших есть женщина на девятом месяце беременности.

По его словам, в Рыльске сейчас находится и.о. заместителя губернатора, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Андрей Белостоцкий.

"Андрей Белостоцкий, как профессиональный хирург, непосредственно принимает участие в осмотре всех больных и при необходимости оказывает им помощь", - написал Хинштейн.

Ранее врио губернатора сообщил о шести погибших в результате ракетного обстрела Рыльска.