СПбМТСБ проведет ребрендинг и усилит роль в экономике страны

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа в соответствие с новой стратегией, принятой в середине мая, запланировала ребрендинг, рассказал "Интерфаксу" в преддверии ПМЭФ президент СПбМТСБ Игорь Артемьев.

Он отметил, что тема сохранения биржевых ценностей нашла отражение в новой стратегии. "Мы подчеркнули преемственность СПбМТСБ как спотовой биржи от первой биржи 1703 года, созданной Петром Великим. Тогда это была именно спотовая биржа, фьючерсов еще не знали. У России есть 300-летняя биржевая история, такая же великолепная, как история самого Санкт-Петербурга. СПбМТСБ изначально - петербургская. Для меня как для петербуржца совершено логично, что современная биржа должна подчеркнуть свое уважение первоисточнику", - сказал Артемьев.

"В развитие исторических традиций заложили в стратегию идею проведения ребрендинга. СПбМТСБ непростая аббревиатура, скорее всего, мы придем к тому, чтобы стать просто "Петербургской биржей", может, "Петербургской товарной биржей". Нужно, разумеется, проработать название с точки зрения чистоты интеллектуальных прав, а также узнаваемости и уникальности", - добавил он.

Ключевыми задачами новой стратегии биржи на 2024-2028 годы он назвал расширение на внутренних рынках и усиление на международном уровне. По его словам, биржа намерена увеличить свое значение в экономике России.

"Собственно, меняется стратегическое значение биржи. Изначально СПбМТСБ создавалась как элемент экономической инфраструктуры России. Сейчас она является лучшим каналом продажи и покупки товаров, способствующим развитию конкуренции. Биржа работает во благо рынков и государства, потому что биржевые индексы дают ориентиры не только участникам торгов и профильным ведомствам, но и налоговой и таможенной службам, правоохранителям, судам и другим государственным институтам", - сказал он.

"Новая стратегия СПбМТСБ предполагает, что биржа существенно усилится как квазигосударственная система, определяющая справедливые рыночные цены на максимально широкое число товаров. То есть СПбМТСБ укрепит свое представительство в экономике России", - подчеркнул Артемьев.

Другой важнейшей установкой новой стратегии СПбМТСБ становится выход на международный уровень. Во-первых, планируются экспортные торги лесом, минеральными удобрениями, углем и т.д. Но главной задачей биржи станет укрепление международного сотрудничества на уровне ЕАЭС и БРИКС.

"Ключевая задача - кратное увеличение перечня товаров, торгующихся на бирже и имеющих репрезентативный индекс. Это важная информация, необходимая для народного хозяйства, государство ждет ее от СПбМТСБ.

Особое внимание биржа намерена сосредоточить на развитии института Операторов товарных поставок (ОТП). Также поставлена цель развития срочного рынка внутри страны, чтобы расширить продуктовую линейку, увеличить число участников.

"Кроме того, СПбМТСБ должна стать мощной IT-платформой, представляющей из себя квинтэссенцию развития конкурентной среды для российской экономики. Биржа может быть еще более полезной для государства тем, что поможет отойти от иностранных индикаторов, например, на нефть и нефтепродукты. Наш информационный терминал - платформа SPX - тоже часть стратегии: она позволит аккумулировать информацию о ценах, прогнозы и другие данные. Эти данные необходимы для участников рынка и органов государственной власти", - отметил Артемьев.