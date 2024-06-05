Петербургская биржа планирует торговать услугами

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа в соответствии с новой стратегией, принятой в середине мая, планирует торговать услугами - в железнодорожных перевозках, на рынках фрахта и страхования, на маркетплейсах, рассказал "Интерфаксу" в преддверии ПМЭФ президент СПбМТСБ Игорь Артемьев.

Он отметил, что в долгосрочных планах по стратегии - торговля услугами, чего на бирже еще никогда не было. СПбМТСБ уже получила от ЦБ одобрение на торги услугами, теперь нужно обсуждать условия и технологию с компаниями, рынками, сказал Артемьев.

"Например, в сфере железнодорожных услуг технически все предпосылки для этого созданы. Если РЖД сможет транслировать бирже данные, связанные с Прейскурантом 10-01, согласно которому ведутся грузоперевозки, о тарифах и сборах при движении товара по путям (сколько стоит перевозка по видам вагонов, какие скидки, какие коэффициенты за простой и прочее), то и крупные компании будут заинтересованы делиться с нами своими данными по перевозкам. Аккумулируя такую информацию, СПбМТСБ может накрыть биржевыми логистическими индикаторами всю страну. В едином терминале можно будет видеть итоговую стоимость перевозки - это очень удобно", - объяснил президент биржи.

Аналогичную работу по большим группам товаров можно проводить на маркетплейсах, добавил он.

"То же самое можно сделать на рынке фрахта или страхования. СПбМТСБ уже довольно хорошо представляет, как формируются индикаторы стоимости таких услуг. Пока это наши идеи, которые мы прорабатываем. Понимаем, что какие-то из них могут оказаться неудачными, но что-то определенно будет иметь успех, потому что биржа - это единый торговый канал с механизмом отлично настроенного клиринга и расчетов, двусторонним встречным анонимным аукционом, со всеми понятными условиями покупки и продажи, прозрачными ценами", - подчеркнул Артемьев.