Игорь Артемьев: Новая стратегия СПбМТСБ предполагает взрывной рост по основным показателям

Президент СПбМТСБ сообщил, что не видит на рынке топлива причин для зарождения кризиса, аналогичного прошлогоднему

Игорь Артемьев Фото: Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) в середине мая приняла новую стратегию на 2024-2028 гг., ключевые задачи которой - расширение на внутренних рынках и усиление на международном уровне. Подготовка новой пятилетней стратегии началась еще в прошлом году, а завершалась работа уже обновленным составом менеджмента под руководством нового президента биржи.

О том, какие цели поставлены перед биржей в новой стратегии, о перспективах СПбМТСБ на международном пространстве, а также о нефтяном индексе, нефтепродуктовых кризисах и "завязших" газовых торгах в интервью "Интерфаксу" в преддверии ПМЭФ рассказал президент СПбМТСБ Игорь Артемьев.

- За время своего существования СПбМТСБ выросла из просто торговой площадки в холдинг с большим числом услуг. Недавно утверждена новая стратегия биржи, как она изменит СПбМТСБ?

- Собственно, меняется стратегическое значение биржи. Изначально СПбМТСБ создавалась как элемент экономической инфраструктуры России. Сейчас она является лучшим каналом продажи и покупки товаров, способствующим развитию конкуренции. Биржа работает во благо рынков и государства, потому что биржевые индексы дают ориентиры не только участникам торгов и профильным ведомствам, но и налоговой, и таможенной службам, правоохранителям, судам и другим государственным институтам.

Новая стратегия СПбМТСБ предполагает, что биржа существенно усилится как квазигосударственная система, определяющая справедливые рыночные цены на максимально широкое число товаров. То есть СПбМТСБ укрепит свое представительство в экономике России.

Другой важнейшей установкой новой стратегии СПбМТСБ становится выход на международный уровень. Во-первых, планируются экспортные торги лесом, минеральными удобрениями, углем и т.д. Но главной задачей биржи станет укрепление международного сотрудничества на уровне ЕАЭС и БРИКС. О первом серьезном международном шаге мы сообщим уже на ПМЭФ.

- Какие задачи стали приоритетными в стратегии?

- Ключевая задача, как я уже сказал, кратное увеличение перечня товаров, торгующихся на бирже и имеющих репрезентативный индекс. Это важная информация, необходимая для народного хозяйства, государство ждет ее от СПбМТСБ.

Особое внимание сосредоточим на развитии института Операторов товарных поставок (ОТП). Он уже действует на бирже, давно и успешно реализована такая работа с "Газпромом" по газу и "Транснефтью" по нефтепродуктам, сейчас активно продвигается по системе ОТП РЖД, вывели на рабочий режим этот наш совместный проект и намерены его серьезно расширять. Если в настоящее время по железной дороге в рамках ОТП перевозится только часть биржевых нефтепродуктов, то к середине 2025 года с участием ОТП будет перевозиться практически все купленное на бирже топливо. В будущем мы совместно с РЖД планируем перевозку по системе ОТП РЖД других видов биржевых товаров - угля, леса и прочих.

Будем развивать срочный рынок внутри страны, чтобы расширить продуктовую линейку, увеличить число участников. И хотя мировая торговля фьючерсами переживает не лучшие времена, мы хотим все-таки научить внутренний рынок России работать с этим инструментом. Чтобы дать его участникам преимущества хеджирования - страхования ценовых рисков.

Кроме того, СПбМТСБ должна стать мощной IT-платформой, представляющей из себя квинтэссенцию развития конкурентной среды для российской экономики. Биржа может быть еще более полезной для государства тем, что поможет отойти от иностранных индикаторов, например, на нефть и нефтепродукты.

Наш информационный терминал - платформа SPX - тоже часть стратегии: она позволит аккумулировать информацию о ценах, прогнозы и другую информацию. Эти данные необходимы для участников рынка и органов государственной власти.

- Какие финансовые показатели запланированы в новой стратегии? Ориентиры по дивидендным выплатам? Как изменятся инвестиции биржи?

- Новая стратегия сроком на пять лет. Это достаточный период, и, выбирая между инерционным и амбициозным подходом, мы решили пойти по второму пути. Он предполагает фактически взрывной, двукратный рост по всем показателям. Лично я считаю этот выбор правильным: биржа усилиями наших предшественников вышла на устойчивое развитие, она уверенно чувствует себя и многое может. Дальше двигаться нужно гораздо более быстрыми темпами.

Итак, в стратегии обозначено: увеличение чистой прибыли СПбМТСБ в два раза к 2028 году. Увеличение дивидендных выплат ожидается также соответственно в два раза.

Поскольку стратегия касается всех компаний группы СПбМТСБ, то мы рассчитываем, что наша клиринговая "дочка" НКО ЦК РДК нарастит прибыль на 141% в 2028 году. Выручка другой "дочки", электронной площадки "ТЭК-Торг", увеличится на 88%, рост ее чистой прибыли составит 55%.

Как видим, ключевые показатели должны продемонстрировать двукратный рост, доходность также должна удвоиться, но мы берем на себя и повышенные расходы. Запустить новый товар непросто - это надстройка нашей IT-платформы, новые нормативные акты и много другой серьезной работы и расходов.

- Какие целевые параметры обозначены в документе по основным торгуемым товарам?

- Наш ключевой рынок - нефтепродукты. Здесь за пятилетку планируется увеличить объем продаж на 21%: с 31 млн тонн в 2024 году до 37,681 млн к 2028 году.

Про газ мы поговорим отдельно. В стратегии ставим задачу роста продаж газа в 4,6 раза - до 42 млрд куб. м. При этом доля газа, закупаемого на бирже и поставляемого на внутренний рынок, удвоится. Прогноз увеличения реализации угля - в 31 раз: с 480 тыс. тонн в 2024 году до 15 млн к 2028 году.

В секции "Минеральное сырье и химическая продукция" ждем увеличения объемов в 100 раз: если в 2024 году продажи здесь должны составить около 100 тыс. тонн, то через 5 лет это будет 10 млн тонн.

Оборот торгов в секции срочного рынка увеличится в 9,6 раз - до 150 млрд рублей к 2028 году.

- Что из стратегии СПбМТСБ в приоритете "прямо сейчас"? А что поставлено в очередь в среднесрочной перспективе?

- Новая история, которую мы реализуем прямо сейчас, - это законодательные изменения, дающие возможность покупать товары на бирже в рамках госзакупок. На биржевые закупки распространяется ФЗ-223 (Закон о закупках госкомпаний), сейчас работаем над тем, чтобы на СПбМТСБ можно было покупать и по ФЗ-44 (Закон о контрактной системе).

Одними из самых востребованных товаров по 44-ФЗ и 223-ФЗ являются нефтепродукты и уголь. Мы хотим расширить список торгуемых по этим законам товаров на бирже, в первую очередь, за счет стройматериалов. Предполагается, например, запустить торги цементом.

Недавно стартовали торги арматурой в 8 регионах поставки, до конца года планируется открыть продажи арматуры еще более чем в 20 субъектах. Динамика в сегменте арматуры уже дает надежду, что скоро на СПбМТСБ появится репрезентативный индикатор по этому продукту.

Металлопродукция - это как раз среднесрочный горизонт. Рассчитываем, что вскоре на торги выйдут поставщики железорудного сырья, потенциально рассчитываем увидеть на наших торгах и цветные металлы.

Еще одно интересное направление - сельское хозяйство. В настоящее время хорошая динамика реализации сахара на СПбМТСБ. Мы намерены заняться такими позициями в АПК, как подсолнечное масло, рис, мясо и, возможно, кукуруза.

- Что отнесено к долгосрочным планам?

- Это торговля услугами, чего на бирже еще никогда не было. СПбМТСБ уже получила от ЦБ одобрение на торги услугами, теперь нужно обсуждать условия и технологию с компаниями, рынками.

Например, в сфере железнодорожных услуг технически все предпосылки для этого созданы. Если РЖД сможет транслировать бирже данные, связанные с Прейскурантом 10-01, согласно которому ведутся грузоперевозки, о тарифах и сборах при движении товара по путям (сколько стоит перевозка по видам вагонов, какие скидки, какие коэффициенты за простой и прочее), то и крупные компании будут заинтересованы делиться с нами своими данными по перевозкам. Аккумулируя такую информацию, СПбМТСБ может накрыть биржевыми логистическими индикаторами всю страну. В едином терминале можно будет видеть итоговую стоимость перевозки - это очень удобно.

Аналогичную работу по большим группам товаров можно проводить на маркетплейсах.

То же самое можно сделать на рынке фрахта или страхования. СПбМТСБ уже довольно хорошо представляет, как формируются индикаторы стоимости таких услуг.

Пока это наши идеи, которые мы прорабатываем. Понимаем, что какие-то из них могут оказаться неудачными, но что-то определенно будет иметь успех, потому что биржа - это единый торговый канал с механизмом отлично настроенного клиринга и расчетов, двусторонним встречным анонимным аукционом, со всеми понятными условиями покупки и продажи, прозрачными ценами.

- Вы подчеркиваете, что технологически СПбМТСБ готова к выполнению новых задач и целей, в будущем она станет IT-платформой, интегрированной со всеми стратегическими рынками. Однако в последнее время на бирже стали случаться сбои во время торгов...

- На всех биржах мира постоянно что-нибудь происходит. СПбМТСБ находится в стадии модернизации, идет процесс импортозамещения технологий, он очень важный и моментами болезненный. Биржа продолжает работать, параллельно заменяя какие-то элементы IT-системы. Возникают риски, но они некритичны. Центральный банк строго следит за этим - мы оперативно информируем о возникающих моментах и их решении всех - и мегарегулятора, и рынок.

В ближайшие полтора-два года наша система будет полностью отлажена с точки зрения ПО, оборудования, быстродействия, интерфейса и суммарного итогового качества для клиентов - это самое важное. Наши айтишники - одни из лучших, потому что биржа - это место, куда приходят люди, достигшие экспертного уровня в своей сфере. Да и вообще стать биржевиком непросто, это особый менталитет.

Тема сохранения биржевых ценностей тоже нашла отражение в новой стратегии. Мы подчеркнули преемственность СПбМТСБ как спотовой биржи от первой биржи 1703 года, созданной Петром Великим. Тогда это была именно спотовая биржа, фьючерсов еще не знали. У России есть 300-летняя биржевая история, такая же великолепная, как история самого Санкт-Петербурга.

СПбМТСБ изначально - петербургская. Для меня, как для петербуржца, совершено логично, что современная биржа должна подчеркнуть свое уважение первоисточнику.

В развитие исторических традиций заложили в стратегию идею проведения ребрендинга. СПбМТСБ - непростая аббревиатура, скорее всего, мы придем к тому, чтобы стать просто "Петербургской биржей", может, "Петербургской товарной биржей". Нужно, разумеется, проработать название с точки зрения чистоты интеллектуальных прав, а также узнаваемости и уникальности.

- Какова стратегия биржи на международных рынках?

- Здесь я бы тоже немного окунулся в историю. После Второй мировой войны в Соединенных Штатах и Европе закрылось большое число спотовых бирж, был осуществлён переход на фьючерсную торговлю. В последние десятилетия появилось большое количество различных "пузырей" в мировой экономике, приводящих к финансовым, ипотечным и прочим кризисам. А в последние пару лет геополитика формирует совсем иной миропорядок, мировая экономика и биржевые рынки разделены и торговля фьючерсами на западных биржах уже перестает быть всеобщим ориентиром, не несет надежности. Оказалось, практичнее иметь наличный, физический товар и проводить с ним операции.

Российское законодательство, а также законы стран бывшего Советского Союза и некоторых других дружественных государств схожи тем, что в приоритете - торговля наличным товаром. Теперь это наше преимущество. Крупные спотовые биржи также находятся в странах, которые относятся к дружественным. Это Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Китай, Индонезия, Иран, Турция, Объединенные Арабские Эмираты.

СПбМТСБ входит в тройку лидирующих мировых спотовых бирж по объему торгов и может хорошо послужить России на международной арене. Что и обозначено в нашей стратегии. На первом этапе мы поставили целью построение общего биржевого товарного рынка ЕАЭС. Как я уже сказал, важный шаг в этом направлении будет сделан на ПМЭФ.

В присутствии представителей правительств государств ЕАЭС планируется подписание соглашения о сотрудничестве между СПбМТСБ, Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ), Товарной биржей "Евразийская торговая система" (ЕТС) (Казахстан), Узбекской товарно-сырьевой биржей (УзРТСБ) и Кыргызской фондовой биржей.

Его суть в том, что биржи стран ЕАЭС станут публиковать свои индексы, ценовые показатели на платформе СПбМТСБ - SPX. Таким образом, мы получим межстрановые, пусть пока не индикаторы, но как минимум бенчмарки. Будем видеть разницу по странам, например, в цене на дизель. Такая информация о многом скажет покупателю и продавцу, станет важным ориентиром.

- Хотите создать единую биржу ЕАЭС? Чем она может торговать? Энергоресурсами, например?

- Единая биржа - довольно сложная история, и на этом этапе в ее появлении нет необходимости. А вот проводить совместные торги, делать единый интерфейс, упрощать взаимную торговлю - нужно. Как и в целом объединять все наше биржевое пространство. В этом плане мы видим партнёром, в частности, и Московскую биржу с ее товарными сегментами.

А дальше - объединение биржевых торгов в рамках БРИКС. Здесь, конечно, будет нужна воля всех президентов стран-участниц БРИКС или других государств, которые примут решение о присоединении к нашей единой биржевой торговле. СПбМТСБ может стать одним из организаторов этого процесса.

Касательно потенциальных биржевых товаров, президент России дал поручение готовить предложения по торгам продукцией сельского хозяйства. Проблема голода в мире - острый вопрос, с решения которого правильно начинать.

- Китай не входит в ЕАЭС, но особые отношения с этой страной подчеркиваются недавним визитом президента РФ в КНР. Какие у СПбМТСБ виды на Китай?

- Мы сейчас анализируем, кто конкретно может стать нашим главным партнером в Китае. В прошлом и нынешнем году наши делегации ездили в Китай, и китайские представители приезжали к нам. С кем контакты идут более активно - в первую очередь отмечу комитет по развитию торговли с Россией провинции Гуандун. Они были у нас с визитом в апреле, в комитет входят предприятия, заинтересованные в приобретении нефти, газа и лесоматериалов на наших биржевых торгах, а также в реализации продукции автомобильной промышленности, бытовой электроники и стройматериалов. Также подписали соглашение в Пекине с China Wood Protection Industry Association, будем развивать тематику леса. Хотел бы отметить переговоры с правительством города Хуньчунь - также главное лес, хотя и ряд других ключевых товаров также фигурируют.

Одновременно работаем с МИД РФ, посольствами и консульствами в разных провинциях Китая, чтобы уже в этом году открыть биржевой канал поставок российского леса в КНР. Но должны быть налажены крупные объемы, а к ним не совсем готова железная дорога, причем с обеих сторон. Также обсуждаем банковские расчеты за лес, пока это валютная пара юань/рубль, в перспективе, может, цифровой рубль.

Конечно, в мечтах - экспортные контракты на нефть и нефтепродукты в Китай. Это наш крупнейший сосед, с которым идет серьезное энергосотрудничество. В двустороннем порядке политическая воля в плане поставок энергоресурсов вполне может быть проявлена. Обсуждаем этот вариант с отечественными нефтяными компаниями, слушаем их внимательно, оцениваем риски. Определенные наработки есть, будем продолжать работу.

Кроме китайского вектора обязательно рассматриваем иранский - возможно, иранские коллеги сочтут интересным присоединиться к биржевому альянсу ЕАЭС +. Также оцениваем варианты с Турцией, где развивается тема с газовым хабом, которую анонсировал президент РФ.

- От стратегии к текущей работе биржи. Одной из характерных черт топливного рынка стала РФ высокая волатильность биржевых цен. В мае отменен второй запрет на экспорт бензинов, обсуждаются вариации вокруг демпфера, впереди длинный сезон высокого спроса на нефтепродукты. Нет ли рисков повторения ценовых кризисов в 2024 году?

- Отменяя в мае запрет на экспорт бензинов (а весной 2024 года это была превентивная мера), правительство руководствовалось определенным затовариванием. Эту причину можно расценить как то, что последствия атак дронов на НПЗ оказались незначительными. Нефтяники сумели сформировать большие резервы, что позволило открыть экспорт без рисков. Кроме того, упорядочен вывод заводов из плановых ремонтов, получается быстро восстанавливать поврежденные дронами объекты. Нефтяные компании соблюдают рекомендации регуляторов по объемам поставок на топливном рынке.

Я знаю реальные цифры и могу оценить, что снятие вето на вывоз бензина не приведет к каким-либо осложнениям на рынке. Не вижу причин, чтобы ситуация лета и осени прошлого года повторилась. Остаточный спрос на бирже в настоящее время варьируется в пределах 7-8%, это несущественно. Для примера, в конце января в отдельный день он достигал 196%. Мы на постоянной связи с вице-премьером Александром Новаком, ФАС и Минэнерго.

Кстати, компании стали гораздо ответственнее относиться к темам насыщения внутреннего рынка, увеличения биржевых продаж. Во многом их научили этому обсуждения ситуации осенью 2023 года. Также сказался двукратный опыт закрытия экспорта нефтепродуктов. В первый раз они, наверное, испытали шок от столь радикального решения, во второй - уже приняли его как должное. Этот рычаг показал свою эффективность сразу.

- А как оцениваете идею введения полугодового моратория на обнуление топливного демпфера, которую предлагает "Роснефть"?

- Здесь пусть правительство принимает решение. Не буду вмешиваться в компетенции Минфина. Я, безусловно, разбираюсь в демпфере и понимаю, что к чему, у меня есть свое собственное мнение, но не буду высказываться публично - решение за государственными органами.

- Торговля по интернету охватывает почти все сферы, маркетплейсы добрались и до топливного рынка. Как считаете - у торговли топливом на этих площадках есть будущее? Могут они конкурировать с биржей и создавать ценовые ориентиры?

- Рынок должен быть понятным, а ценообразование - прозрачным. Такую ситуацию может обеспечить только биржевая торговля с наличием клиринга, механизмами анонимности торговли, контролем, препятствующим сговорам и манипуляциям, защищенностью качества товара, наличием нормативной базы, которая определяет, что ликвидные объемы на бирже позволяют получать индикаторы для расчета бюджетных платежей, проверки сделок на предмет коррупции... Через СПбМТСБ участники рынка продают свыше 25% нефтепродуктов в стране (это одновременно 99% организованных торгов в России). Наверняка, осуществляя любую крупную сделку с топливом, в первую очередь нужно посмотреть на цены на бирже? Иначе тебя плохо учили в школе.

Что касается электронных площадок, маркетплейсов и тому подобных платформ, то, возможно, речь может идти о мелкооптовой торговле, тогда теоретически - да, такие инициативы уместны. Но, с точки зрения прозрачного и справедливого ценообразования - нет. Для этого там нет механизмов контроля, а лазеек для злоупотреблений, напротив, довольно много.

Например, нам известно, что некоторые электронные площадки занимаются тем, что легализуют адресные сделки. То есть покупатель и продавец заранее договариваются, потом "прогоняют" сделку через электронную площадку, фиксируя цену. Это уже не просто спекуляция, а манипулирование, предусмотрена соответствующая уголовная ответственность.

Варианты перекупки, спекулятивных операций, наверное, можно будет делать на маркетплейсах. Но государственные институты вряд ли поддержат истории с непрозрачным ценообразованием. Зачем мы боролись за прозрачность и легальность, обеление топливного рынка последние 20 лет, чтобы опять скатиться обратно?

- Что стало препятствием к тому, чтобы нефтяной индекс СПбМТСБ был включен в расчет налогов с 2024 года? И что надо сделать, чтобы он заработал в этом статусе с начала 2025 года?

- Большим подвигом со стороны Минфина и успехом команды СПбМТСБ было решение о постепенном импортозамещении в Налоговом кодексе иностранного индекса Argus на отечественный Цспб, рассчитываемый нашей биржей.

Индикатор Цспб и индикативы Argus по своей природе где-то близки. Они оба рассчитываются на условиях FOB, то есть в порту отгрузки. Однако, у Цспб есть существенное преимущество - объективность и покрытие всего экспорта российской нефти по фактическим сделкам из портов юга и северо-запада страны на 88%. А что такое показатель Argus, рассчитываемый по средиземноморским сделкам? Откуда он сейчас берется, если сделок с российской нефтью в Европе нет?

С точки зрения продукта, Цспб особых вопросов не вызывает. Продление на год связано с тем, что есть юридическая процедура, которую никто не отменял: Цспб должен пройти оценку экспертного совета, созданного в прошлом году, эта работа сейчас ведется, затем должна осуществиться регистрация в Центральном банке, надеемся, что она пройдет оперативно, и тогда индикатор можно запускать. Не вижу причин, чтобы мы не успели завершить юридические моменты до начала 2025 года.

Цспб полностью репрезентативен. Потому что за многие годы, уже за десяток лет, накоплены гигантские ряды цен, собрана объективная информация. СПбМТСБ регистрирует практически 100% сделок с нефтью российских нефтяных компаний, за каждой выгрузкой стоит подтверждающий документ. Мы можем с уверенностью заявить, что вся наша информация о внебиржевых договорах носит объективный характер и основана на реальных поставках российской экспортной нефти.

Если говорить о справедливости российских нефтяных налогов, то нет ничего более справедливого, чем налогообложение от рыночной цены по индексу Цспб.

- Планирует ли СПбМТСБ оценивать индексы на конечных рынках поставок, в частности, в Индии и Китае?

- При необходимости и, если будет соответствующий запрос, биржа может привести каждую поставочную партию российской нефти к сравнимым условиям для расчета стоимости на базисе CIF в Индии или Китае. Мы получаем информацию о местах производства нефти, сроках и местах ее отгрузки, а также о базисах и условиях поставки.

Кстати, если СПбМТСБ получила разрешение торговать услугами, то может собирать и регистрировать данные по фрахту. Если сделки будут с фрахтом, мы их тоже можем анализировать.

- О других экспортных индексах думаете?

- Да, пусть Цспб станет нашей первой ласточкой в Налоговом кодексе. Стратегия биржи учитывает наличие множества индикаторов СПбМТСБ в НК. Мы хотим, чтобы нас считали квазигосударственной инфраструктурой определения справедливой рыночной цены на бирже, так как это происходит с валютой на базе Московской биржи.

Например, наш индекс по углю в Налоговом кодексе может стать показательным хотя бы для внутреннего рынка. Еще, конечно, индекс по лесу. А дальше - стране не хватает индексов по лекарствам, продовольствию, строительным материалам, химии и прочему.

Мы стараемся смотреть далеко вперед (и это тоже элемент стратегии), задумывая публиковать справочники цен. СПбМТСБ может выступать подобным агрегатором. Это будут показатели, не взращенные на нашей бирже, но проверенные и сертифицированные Центральным банком.

- Вернемся от долгосрочных планов к текущим торгам. Газовым. Эксперты отрасли сравнили газовую секцию на СПбМТСБ с суперкаром, увязшим на бездорожье. А как бы Вы охарактеризовали функции, которые реализует секция "Газ природный"?

- Я убежденный сторонник того, что газ в России должен иметь свою рыночную цену, но без шоковой терапии, и "Газпром" может зарабатывать хорошие деньги на бирже, получая от биржи рыночные котировки и рыночные цены.

Например, "Газпром" имеет право более 45 млрд куб. м. продавать как сверхлимитный газ для промышленности. Все эти объемы они продают через специальные договоры с коэффициентом 1,87%. Почему нельзя вывести эти объемы на биржу и продавать дороже, зарабатывая для своей компании?

Что касается независимых, то в первую очередь будем выстраивать работу с "НОВАТЭКом". Надеюсь в ближайшее время встретиться с руководством компании, поговорить об этом. Выход "НОВАТЭКа" позволит сформировать полноценный рынок газа, привести к ликвидности торгов, справедливой цене индикаторов.

Биржевая торговля газом - это, если хотите, вопрос национальной безопасности России. Мы будем поднимать его в правительстве. Потому что стране нужен полноценный рынок газа, прозрачное ценообразование на нем.