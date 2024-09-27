Президент СПбМТСБ заявил, что биржевые торги лесом реформировали лесную отрасль

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Биржевые продажи легализовали торги лесом и осуществили настоящую реформу лесной отрасли. Такое мнение высказал президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев на сессии Российской энергетической недели.

Он отметил, что в результате запуска продаж лесом на бирже произошел двукратный рост цены этого товара. "Что это означает с точки зрения налогов? Если учесть, что НДС - это 20% от цены, то, соответственно, НДС от лесной отрасли увеличился в два раза. Это самое простое следствие, которое произошло путем легализации фактических цен. Иными словами, от всего массива государственного леса наконец были заплачены справедливые налоги", - сказал он.

"Более того, лесхозы, которые ранее были убыточными и субсидировались, теперь в состоянии поддерживать государственный лес в надлежащем порядке. Сейчас фактически нигде им не требуются субсидии, потому что у лесхозов появились адекватные доходы. Вот так с точки зрения легализации, прозрачности произошла настоящая реформа лесной отрасли. Она произошла незаметно, без каких-либо серьезных усилий со стороны государства", - добавил он.