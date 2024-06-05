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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:37

Журналистов из недружественных стран пригласили на встречу с Путиным

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - На встречу президента России Владимира Путина с руководителями мировых информационных агентств 5 июня приглашены руководители информагентств, в том числе из недружественных стран, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Там (на встрече) будут информационные руководители и из недружественных, и из дружественных, и из партнерских стран", - ответил он на вопрос, по какому принципу были в этот раз розданы приглашения на встречу.

Встреча президента с руководителями мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума носит традиционный характер. Такое общение состоится уже в восьмой раз.

В 2022 и в 2023 годах такие встречи не проводились. В 2021 году из-за коронавируса она прошла по видеосвязи, а в 2020 году Петербургский экономический форум в целом не проводился из-за пандемии.

Дмитрий Песков Петербург Владимир Путин ПМЭФ
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