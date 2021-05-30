СМИ сообщили о планах Путина на ПМЭФ пообщаться с журналистами и бизнесменами

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), как ожидается, встретится с журналистами мировых информагентств, а также пообщается с капитанами зарубежного бизнеса, сообщает в воскресенье телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

"Ожидается большой разговор Путина с ведущими журналистами мировых информагентств. Также предстоит общение президента с ведущими мировыми бизнесменами и инвесторами", - говорится на его сайте.

Также на следующей неделе глава государства планирует участвовать в церемонии запуска автозавода "Аурус". "Президент сделал многое для популяризации автомобиля и будет участвовать в церемонии", - сообщает телеканал со ссылкой на программу "Москва. Кремль. Путин".

В связи с Днем защиты детей, отмечаемым 1 июня, Путин по традиции пообщается с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

Кроме того, на этой неделе у президента запланировано очередное совещание с правительством.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 2 по 5 июня. Его планируют провести в привычном формате. В прошлом году ПМЭФ был отменен из-за эпидемиологической ситуации.