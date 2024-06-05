Беседа Путина с руководителями информагентств пройдет в открытом режиме

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 5 июня пообщается в открытом режиме с руководителями крупнейших международных информационных агентств, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"У президента будет весьма важное и содержательное мероприятие на полях Санкт-Петербургского экономического форума, достаточно традиционное. У президента будет общение с руководителями и главами информационных блоков, крупнейших международных информационных агентств. Это будут и агентства из недружественных стран, крупнейшие мировые агентства и официальные государственные агентства дружественных и партнерских государств", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что беседа будет свободной, без ограничений и пройдет в открытом режиме.

Ранее Песков говорил, что на встречу приглашены и журналисты из недружественных стран.

"Вечером он посетит Царское село, музей Царскосельского лицея. Это посвящено 225-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Феноменальная экспозиция. Важная дата для всего нашего народа, для нашей культуры. Это будет вечером", - добавил Песков.