"Созвездие" вложит 14 млрд рублей в производство радиоэлектроники в Воронежской области

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - АО "Концерн "Созвездие" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех") планирует направить 14 млрд рублей на строительство предприятия по выпуску радиоэлектроники в индустриальном парке "Масловский" под Воронежем, сообщила пресс-служба правительства региона.

Такое соглашение подписали на ПМЭФ губернатор Александр Гусев и руководство концерна.

Компания планирует возвести предприятие за собственные средства на земельных участках общей площадью 13 га. Предполагаемый срок строительства - с 2025 по 2028 год. В результате реализации проекта будет создано более 2,8 тысячи рабочих мест.

Отмечается, что запуск новых мощностей поможет увеличить предложение на рынке средств радиосвязи после ухода зарубежных компаний. Правительство Воронежской области поможет инвестору наладить взаимодействие с институтами развития, а также окажет информационно-методическую и другую помощь.

АО "Концерн "Созвездие" (головной офис находится в Воронеже) специализируется на разработке и производстве систем связи.

В марте 2023 года концерн "Созвездие" перешел под управление частного инвестора - АО "Техноимпульс" (субхолдинг группы компаний "Динамика"). "Техноимпульс" зарегистрирован в Москве в 2022 году. Уставный капитал компании - 16,8 млрд рублей. Генеральным директором является Сергей Панков. Своих собственников компания не раскрывает.

Группа компаний "Динамика" объединяет предприятия, осуществляющие полный комплекс услуг по разработке, созданию, внедрению и поставке специальной научно-технической авиационной, судоходной и электронной продукции. В частности, в "Динамику" входят АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА, Екатеринбург), Московский машиностроительный завод "Вперед", компания "Авиационная и морская электроника" и другие. Общий объем выручки АО ГК "Динамика" за 2023 год превысил 300 млрд рублей. Основными заказчиками продукции холдинга являются государственные и частные компании в России, странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.