"Синара-ТМ" рассматривает возможность локализации производства в Бразилии

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Холдинг "Синара транспортные машины" (СТМ) заинтересован в локализации производства своей техники в Бразилии, сообщил гендиректор "Торговый дом СТМ" Антон Зубихин во время своего выступления на ПМЭФ.

"Мы заинтересованы рассмотреть возможность сотрудничества с производственным партнером из Бразилии по локализации техники именно в Бразилии. Речь идет про строительные машины - это различные железнодорожные строительные машины, другой подвижной состав. Но и, собственно, мы рассматриваем возможность локализации производства в Бразилии нашей техники", - сказал он.

Зубихин добавил, что СТМ следит за развитием железных дорог в Бразилии и видит серьезные планы по расширению их сети.

СТМ - машиностроительный холдинг полного цикла, основанный в 2007 году. Компания объединяет 24 производственные площадки, а также более 80 сервисных центров. Входит в группу "Синара".