"АвтоВАЗ" повысил план производства и продаж в РФ на 2024 год в пределах 5-10%

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Объем производства и продаж автомобилей Lada в 2024 году, по последним оценкам, будет в пределах 10% выше ранее утвержденного плана в 500 тыс. штук, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ-2024 президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

"Мы рассчитываем, что в этом году мы выпустим чуть больше 500 тыс. автомобилей. Даже немного повышаем свой прогноз - в пределах 5-10-процентной погрешности. По плану 2024 года по отношению к 2023 году мы должны увеличить объемы производства ровно на треть. И мы видим, что с запуском серийного производства Lada Largus на конвейере в Ижевске мы этого сможем достигнуть", - сказал глава "АвтоВАЗа".

По его словам, в следующем году концерн по плану должен продолжить наращивать выпуск автомобилей. "Мы рассчитываем, что общий объем выпуска автомобилей на всех проектах под управлением "АвтоВАЗа" в 2025 году существенно выше, чем наш план на 2024 год", - сообщил он.

План по продажам Lada на текущий год, как пояснил Соколов, в компании пересмотрели в соответствии с планом выпуска - на данный момент видят его повышение на 5-10%, "если ничего не произойдет с рынком". "С рынком, мы же понимаем, могут произойти разные вещи. Желательно, чтобы они все находились в оптимистичной зоне", - добавил президент "АвтоВАЗа".

Говоря о стратегических планах по производству Lada, Соколов отметил, что в оптимистичном сценарии "АвтоВАЗ" стремится к отметке 1 млн автомобилей в год к 2030 году. "Стратегия, утвержденная советом директоров "АвтоВАЗа", которая была принята на следующий год после утверждения стратегии развития отечественного автопрома, предполагает, что в самой оптимистичной траектории развития компании объем производства по всем заводским площадкам - не только в Тольятти, но и по партнерским проектам - определялся как почти 1 млн автомобилей в год", - сказал он.

План по продажам Lada на текущий год, как пояснил Соколов, в компании пересмотрели в соответствии с планом выпуска - на данный момент видят его повышение на 5-10%, "если ничего не произойдет с рынком". "С рынком, мы же понимаем, могут произойти разные вещи. Желательно, чтобы они все находились в оптимистичной зоне", - добавил президент "АвтоВАЗа".

Говоря о стратегических планах по производству Lada, Соколов отметил, что в оптимистичном сценарии "АвтоВАЗ" стремится к отметке 1 млн автомобилей в год к 2030 году. "Стратегия, утвержденная советом директоров "АвтоВАЗа", которая была принята на следующий год после утверждения стратегии развития отечественного автопрома, предполагает, что в самой оптимистичной траектории развития компании объем производства по всем заводским площадкам - не только в Тольятти, но и по партнерским проектам - определялся как почти 1 млн автомобилей в год", - сказал он.