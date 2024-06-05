Победителями конкурса "Деловая книга года" стали авторы из России, Китая и Италии

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Лучшие деловые книги года в России были названы в среду на традиционной церемонии, приуроченной к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ-2024).

Победители ежегодного конкурса, который с 2016 г. проводит компания "ТеДо" (ранее PwC), определялись в трех номинациях. Шорт-лист премии был сформирован народным голосованием на платформе "КраудСпейс", в котором приняло участие 12 тыс. человек, затем свой выбор сделало экспертное жюри.

Победителем в номинации "Лучшая книга российского автора" стала работа Андрея Коляды "Следующий уровень. Стратегический менеджмент новой эпохи". Второе место заняла книга Станислава Логунова "Лидер у доски. Для тех, кто не хочет учить и учиться", третье - работа Марины Починок "Люди, которые сделали Игры. Бизнес-рецепты большого проекта".

"Лучшей книгой зарубежного автора, изданной в России" названа "Движущая сила организации" (авторы Тянь Тао и Чэн Вэй). На втором месте - книга "Эстетика как код бренда" Рикардо Илли. Третье место было решено не присуждать.

В номинации "Лучшая книга в помощь бизнесу" победила книга Ольги Берегович "Ищу человека: как нанимать правильных людей в ваш бизнес уже сегодня". На втором месте - "Внутреннее предпринимательство. Как задействовать потенциал сотрудников" (авторы - Андрей Батрименко, Анна Русанова, Ирина Тарасова). На третьем - работа Андрея Вебера "12 принципов ментальной устойчивости".

"В борьбе за победу в конкурсе участвовали 125 книг, и подтвердилась тенденция предыдущих лет: больше всего книг выдвигается в номинации "Лучшая книга в помощь бизнесу" (65 книг), на втором месте - "Лучшая книга российского автора" (40), на третьем - "Лучшая книга зарубежного автора, изданная в России" (20)", - рассказал на церемонии управляющий партнер "ТеДо" Игорь Лотоков.

На соискание премии "Деловая книга года в России" выдвигаются произведения, изданные на русском языке в год, предшествующий проведению премии, а также авторские переводы произведений, изданных за рубежом не ранее чем за два года до их издания на русском языке в России.