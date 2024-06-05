Президент РФ заявил, что Иран выполнял все обязательства по СВПД

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает необоснованными обвинения Ирана в нарушении условий ядерной сделки, поскольку из соглашения вышли именно США.

"Иран выполнял все взятые на себя обязательства по известному соглашению (совместный всеобъемлющий план действий - ИФ). К Ирану невозможно предъявить какие-то претензии. Затем США решили в одностороннем порядке выйти из соглашения", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информагентств в Санкт-Петербурге.

Путин напомнил при этом, что "европейцы продолжали требовать от Ирана, чтобы он выполнял взятые на себя обязательства". "Вы уж меня простите, но это какой-то бред. Не Иран же вышел из соглашения, Соединенные Штаты вышли, президент Трамп взял и принял решение выйти из этого соглашения", - сказал президент РФ.

Тем не менее, отметил Путин, Россия уговаривала иранскую сторону соблюдать условия ядерной сделки, хотя позиция Тегерана была понятна.

"Знаете, даже мы уговаривали Иран не совершать никаких резких шагов, не выходить из этого соглашения, чтобы не обострять отношения с Европой", - подчеркнул глава государства, заметив, что раскрывает определенную тайну.

"Мы уговаривали Иран соблюдать соглашение: так будет спокойнее, только хуже для вас будет. Но про себя я всегда думал: почему иранцы должны соблюдать, если другие выходят", - добавил президент.

Он считает, что в таких случаях следует сохранять стабильность. "Как же это - сегодня подписали соглашение, а завтра из него вышли. Как работать-то? Где же тут доверие, откуда оно возьмется? Поменялась администрация, пришла другая, и тут же все ранее принятые обязательства выброшены в помойку", - сказал Путин.