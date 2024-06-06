Набиуллина объяснила невостребованность кредитов на трансформационные проекты

Она связала это с отсутствием мер господдержки и узким перечнем проектов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Банк России связывает невысокую востребованность кредитов на трансформационные проекты с отсутствием специальных мер поддержки со стороны государства и ограниченным перечнем проектов, заявила на макроэкономической сессии ПМЭФ председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

В июне 2023 года вступило в силу указание ЦБ, которое ввело регулятивные стимулы при кредитовании проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики России (проекты ТСиСАЭ). Применение стимулирующего регулирования дает возможность банкам с универсальной лицензией снизить нагрузку на капитал по целевым кредитам, выданным на реализацию таких проектов после 30 сентября 2022 года.

"Я с этим согласна, что она (таксономия - ИФ) не "полетела" так, как нам хотелось. Потенциал не исчерпан, мы называли потенциал несколько триллионов (10 трлн рублей - ИФ), а у нас около 300 млрд рублей профинансировано по проектам таксономии, хотя финансовая сфера нам, действительно, дает финансы для роста экономики. Это мы видим по росту кредитов", - сказала глава Банка России.

"Тоже один из примеров, почему таксономия не "полетела": когда задумывали таксономию, все ожидали, что кредиты банки будут предоставлять неохотно и что этот кредитный ресурс надо, прежде всего, направить в те проекты, которые связаны с технологической модернизацией, суверенитетом и так далее. Но дело в том, что банки нарастили кредиты за год почти на 20%, и две трети прироста - это относительно долгосрочные инвестиции больше 1 года, то есть рост идет без таксономии", - отметила Набиуллина.

В числе других причин, почему кредитование трансформационных проектов не востребовано, она назвала дефицит хороших проектов. Банкам важны не только послабления по нагрузке на капитал, но возвратность средств, вложенных в такой проект, отметила глава ЦБ.

"Мы и тогда говорили, что таксономия "полетит", если будут соответствующие меры государственной поддержки. Когда государство разделяет риски по такого рода проектам, будь то госгарантии или приоритетные направления для субсидий. Поймите меня правильно, я не призываю к расширению льготных программ, наоборот, если мы будем их расширять, у нас ставки будут высокие. Но что нужно сделать: если правительство выбрало критерии тех проектов, которые самые важные для технологического суверенитета, для модернизации, наверное, все меры поддержки, которые есть, надо, прежде всего, туда направлять. И, на мой взгляд, требуется такая интеграция этих программ", - пояснила Набиуллина.

Кроме того, по ее словам, развитию этого инструмента мешает узкий перечень проектов. "Есть крупные инфраструктурные проекты, которые государство, кстати, готово поддерживать, но они не входят в этот перечень, надо их туда включать", - добавила глава ЦБ.