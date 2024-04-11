ЦБ смягчит критерии для стимулирующего регулирования по трансформационным проектам

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Банк России планирует смягчить ряд критериев для применения стимулирующего регулирования при кредитовании проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, заявила на съезде Ассоциации банков России глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В июне 2023 года вступило в силу указание ЦБ, которое ввело регулятивные стимулы при кредитовании проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (проекты ТСиСАЭ). Применение стимулирующего регулирования дает возможность банкам с универсальной лицензией снизить нагрузку на капитал по целевым кредитам, выданным на реализацию таких проектов после 30 сентября 2022 года.

По словам главы ЦБ, эти стимулы позволили профинансировать проекты на сумму около 300 млрд рублей.

"Мы уже говорили с вами, что первые итоги применения стимулирующего регулирования еще очень далеки от потенциала - портфель проектов составляет около 300 млрд рублей при оценке нами свободного лимита, на который направлено стимулирующее регулирование 10 трлн рублей. Конечно, нужно сделать скидку на сравнительно короткую историю программы и ужесточение денежно-кредитных условий. Но главное - это нехватка качественных проектов по тем ключевым направлениям, которые перечислены в таксономии", - заявила Набиуллина.

Для расширения потенциала этого инструмента ЦБ в 2025 году планирует внести четыре изменения.

"Первое. Мы включим в программу проекты, которые стартовали для 30 сентября 2022 года при условии, что на тот момент они находились на начальном этапе инвестиционной фазы. Второе. Мы разрешим применять стимулы к кредитам, направленным на рефинансирование ранее выданных ссуд по проектам таксономии. Третье. Мы увеличим период применения стимулов для проектов в рамках государственно-частного партнерства с 7 лет до 10 лет с возможностью продления еще на 10 лет, если проект финансируется за счет облигаций", - рассказала она.

ЦБ также планирует снизить ограничения по доле заемных средств в структуре финансирования проекта, если у заемщика есть два кредитных рейтинга категории "BBB" и выше по национальной шкале.

"Также со следующего года мы планируем распространить стимулирующее регулирование на проекты устойчивого развития, для них есть своя таксономия, она охватывает проекты в сфере образования, здравоохранения, проекты по поддержке занятости, по защите окружающей среды, по снижению климатических рисков", - заявила она.

Для проектов устойчивого развития ЦБ выделит отдельный сублимит в 30% из общего лимита в рамках стимулирующего регулирования.

"Учитывая, что общий лимит мы установили очень широкий, что называется - на вырост, 30%, на наш взгляд, хватит, чтобы применить кредитные стимулы на несколько триллионов рублей. И в то же время выделение этого сублимита не будет мешать кредитованию проектов технологического суверенитета", - заявила Набиуллина.

Кроме того, ЦБ хочет распространить стимулы, которые сейчас действуют для банковского кредитования, на вложения банков в облигации. В перспективе регулятор готов выделить облигации по проектам технологического суверенитета и структурной адаптации в отдельный сегмент долгового рынка по аналогии с инструментами финансирования устойчивого развития.

Набиуллина также сообщила, что ЦБ готов расширить программу стимулов на банки с базовой лицензией.

"Учитывая относительно небольшой размер таких банков, мы решили вдвое увеличить для них лимит риска по программе стимулирования по сравнению с банками с универсальной лицензией. Сейчас у нас у всех действует лимит 10% капитала. Мы считаем, что для банков с базовой лицензией может быть 20% капитала, но не более среднегодовой прибыли. И будет еще одно важное ограничение. Стимулы можно будет применять только по проектам, которые банки с базовой лицензией кредитуют вместе с другими банками. Это позволит повысить качество оценки рисков за счет "второй пары глаз" и более равномерно распределять риски по банковской системе", - заявила она.