Набиуллина назвала достижение инфляции в 4% "KPI на будущее для ЦБ"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Банк России подтвердил цель по приведению инфляции к таргету в 4% и поддержанию ее на этом уровне.

Это KPI для ЦБ, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на макроэкономической сессии ПМЭФ.

"Достижение инфляцией цели и поддержание ее на этом уровне. Цель - 4%", - сказала она в ответ на вопрос модератора сессии, главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, который традиционно завершает ее опросом всех спикеров об их KPI на следующий год.