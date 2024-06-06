Новак оценил долю дружественных стран в российском экспорте нефти в 95%

По его данным, около 70% платежей обеспечиваются нацвалютами

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Россия за четыре месяца 2024 года увеличила долю дружественных стран в структуре экспорта нефти до 95%, около 70% расчетов за нее обеспечиваются национальными валютами, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ вице-премьер Александр Новак.

"Мы уже дружественным странам в этом году за четыре месяца поставляем 95% нефти и нефтепродуктов. На сегодняшний день мы полностью обеспечиваем наш экспорт. Есть определенные вопросы, которые решаются: вопросы платежей, страхования, но в целом мы видим, что отрасль работает устойчиво", - сказал Новак.

Он подчеркнул, что российские нефтяные компании реализуют продукцию по рыночным ценам, но с учетом дисконтов, которые, по словам Новака, сейчас "уже достаточно снизились": "Фактически, это фрахт "плюс" небольшая премия покупателям".

Вице-премьер РФ также отметил рост платежей в национальных валютах: "На сегодня около 70% энергоресурсов обеспечиваются оплатой в национальных валютах как российских, так и наших партнеров", - сказал Новак.