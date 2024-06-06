Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Новак оценил долю дружественных стран в российском экспорте нефти в 95%

По его данным, около 70% платежей обеспечиваются нацвалютами

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Россия за четыре месяца 2024 года увеличила долю дружественных стран в структуре экспорта нефти до 95%, около 70% расчетов за нее обеспечиваются национальными валютами, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ вице-премьер Александр Новак.

"Мы уже дружественным странам в этом году за четыре месяца поставляем 95% нефти и нефтепродуктов. На сегодняшний день мы полностью обеспечиваем наш экспорт. Есть определенные вопросы, которые решаются: вопросы платежей, страхования, но в целом мы видим, что отрасль работает устойчиво", - сказал Новак.

Он подчеркнул, что российские нефтяные компании реализуют продукцию по рыночным ценам, но с учетом дисконтов, которые, по словам Новака, сейчас "уже достаточно снизились": "Фактически, это фрахт "плюс" небольшая премия покупателям".

Вице-премьер РФ также отметил рост платежей в национальных валютах: "На сегодня около 70% энергоресурсов обеспечиваются оплатой в национальных валютах как российских, так и наших партнеров", - сказал Новак.

Александр Новак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2024

Петербургские власти допустили начало выпуска Aurus до конца года на бывшем заводе Toyota

Петербургские власти допустили начало выпуска Aurus до конца года на бывшем заводе Toyota

Минпромторг предложил вывести из-под "курсовой" пошлины еще около 200 экспортных товаров

ПМЭФ-2024

В Россельхознадзоре связали объем будущего импорта яблок с ситуацией на рынке

ПМЭФ-2024

За год увеличилось число работающих в России компаний-участниц палаты AmCham

ПМЭФ-2024

Минфин определит тактику на рынке ОФЗ после заседания Банка России 7 июня

ПМЭФ-2024

Число поездок россиян за рубеж сократилось к 2019 году вдвое, до 25 млн

Число поездок россиян за рубеж сократилось к 2019 году вдвое, до 25 млн
ПМЭФ-2024

Силуанов подтвердил планы продажи активов, перешедших РФ по решениям судов

ПМЭФ-2024

Набиуллина считает, что доверие к финрынку еще не вернулось к уровню до 2022 года

Набиуллина считает, что доверие к финрынку еще не вернулось к уровню до 2022 года
ПМЭФ-2024

Денис Мантуров: Для развития мощностей необходимо привлечение дополнительных дешевых денег

Денис Мантуров: Для развития мощностей необходимо привлечение дополнительных дешевых денег

Нефть Brent подорожала до $78,77 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });