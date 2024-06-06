"Интер РАО" ведет переговоры о возобновлении экспорта электроэнергии в Турцию

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" ведет переговоры о возобновлении экспорта электроэнергии в Турцию, сообщила журналистам в кулуарах ПМЭФ член правления компании Александра Панина.

"Мы торгуемся по цене. Прямо сейчас у нас идут переговоры", - сказала она, добаив, что переговоры идут сложно, но есть шанс, что поставки в ближайшие дни возобновятся.

По словам Паниной, Турция - единственная страна, в которую "Интер РАО" не поставляет электроэнергию после введения правительством осенью 2023 года экспортной пошлины на этот товар (с Китаем и Монголией удалось договориться о включении пошлины в цену - ИФ). На этом рынке "Интер РАО", осуществляя поставки через Грузию, конкурирует с самой Грузией и Азербайджаном.

"Мы пытаемся сейчас, обсуждаем с турецкой стороной какие-то условия контракта", - сказала она.

"Интер РАО" также может еще раз поднять вопрос об отмене экспортной пошлины для электроэнергии, отметила Панина.

"У меня есть мысль о том, что нужно все-таки еще раз попытаться обратиться, обострить проблему. Потому что, когда нет выбора, единственный поставщик или большая маржинальная прибыль, тогда эту пошлину имеет смысл уплачивать. Мы от нее не отказывались: Китай принял, мы ее платим. А здесь получается, что идет ценовая конкуренция с другими странами - и у нас нет такой маржинальной прибыли большой, чтобы мы могли ее уступить или продавать к нулю", - объяснила позицию компании Панина.

"Интер РАО" - единственный в России оператор экспорта/импорта электроэнергии.

Основным акционером "Интер РАО" на конец 2023 года был "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.