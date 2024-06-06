Поиск
СюжетПМЭФ-2024

"Интер РАО" ведет переговоры о возобновлении экспорта электроэнергии в Турцию

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" ведет переговоры о возобновлении экспорта электроэнергии в Турцию, сообщила журналистам в кулуарах ПМЭФ член правления компании Александра Панина.

"Мы торгуемся по цене. Прямо сейчас у нас идут переговоры", - сказала она, добаив, что переговоры идут сложно, но есть шанс, что поставки в ближайшие дни возобновятся.

По словам Паниной, Турция - единственная страна, в которую "Интер РАО" не поставляет электроэнергию после введения правительством осенью 2023 года экспортной пошлины на этот товар (с Китаем и Монголией удалось договориться о включении пошлины в цену - ИФ). На этом рынке "Интер РАО", осуществляя поставки через Грузию, конкурирует с самой Грузией и Азербайджаном.

"Мы пытаемся сейчас, обсуждаем с турецкой стороной какие-то условия контракта", - сказала она.

"Интер РАО" также может еще раз поднять вопрос об отмене экспортной пошлины для электроэнергии, отметила Панина.

"У меня есть мысль о том, что нужно все-таки еще раз попытаться обратиться, обострить проблему. Потому что, когда нет выбора, единственный поставщик или большая маржинальная прибыль, тогда эту пошлину имеет смысл уплачивать. Мы от нее не отказывались: Китай принял, мы ее платим. А здесь получается, что идет ценовая конкуренция с другими странами - и у нас нет такой маржинальной прибыли большой, чтобы мы могли ее уступить или продавать к нулю", - объяснила позицию компании Панина.

"Интер РАО" - единственный в России оператор экспорта/импорта электроэнергии.

Основным акционером "Интер РАО" на конец 2023 года был "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.

Александра Панина Интер РАО Китай Турция правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Отдельные экспортеры перевыполняют указ о продаже валюты

ПМЭФ-2024

Греф ожидает сохранения Банком России ключевой ставки в пятницу

Греф ожидает сохранения Банком России ключевой ставки в пятницу
ПМЭФ-2024

Перечень экономически значимых организаций расширят до девяти позиций

Сбербанк в мае фиксирует существенный рост выдачи ипотеки

Сбербанк в мае фиксирует существенный рост выдачи ипотеки
ПМЭФ-2024

Решетников сказал, что привязка НДПИ к бенчмаркам позволит избежать разовых налогов

ПМЭФ-2024

Петербургские власти допустили начало выпуска Aurus до конца года на бывшем заводе Toyota

Петербургские власти допустили начало выпуска Aurus до конца года на бывшем заводе Toyota

Минпромторг предложил вывести из-под "курсовой" пошлины еще около 200 экспортных товаров

ПМЭФ-2024

В Россельхознадзоре связали объем будущего импорта яблок с ситуацией на рынке

ПМЭФ-2024

За год увеличилось число работающих в России компаний-участниц палаты AmCham

ПМЭФ-2024

Минфин определит тактику на рынке ОФЗ после заседания Банка России 7 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });