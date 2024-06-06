"Глобал Портс" может вложить 50 млрд руб. в расширение контейнерного терминала на Балтике

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "Глобал Портс" может инвестировать около 50 млрд рублей в расширение АО "Усть-Лужский контейнерный терминал" (УЛКТ, Ленинградская область, входит в "Глобал Портс").

Соглашение о развитии УЛКТ на полях Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и генеральный директор ООО "УК Глобал Портс" Альберт Лихолет.

Соглашение предусматривает строительство II и III очередей портовых мощностей по перевалке контейнеризированных и неконтейнеризированных навалочных грузов мощностью до 25 млн тонн в год. Реализовать проект планируется к 2033 году.

"Спрос на портовые мощности в настоящее время превышает предложение, поэтому инвестиции в эту отрасль будут увеличиваться. Новый проект "Усть-Лужского контейнерного терминала" еще в стадии проработки, но ожидаем вложения в размере почти 50 млрд рублей. (...) Промышленность региона продолжит расти, а значит - загрузкой терминалы будут обеспечены", прокомментировал подписание Дрозденко.

УЛКТ расположен в глубоководном порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленобласти. Специализируется на перевалке контейнерных и навалочных грузов. Первая очередь терминала введена в эксплуатацию в 2011 году, его мощность в настоящее время составляет 5 млн тонн. Таким образом, после расширения она может вырасти в 5 раз.

"Глобал Портс" – крупнейший оператор морских контейнерных терминалов в России. Компания владеет контейнерными и многофункциональными терминалами в РФ ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал" (ОКПО: 48962205), "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" (ОКПО: 73262854) на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии - в Хельсинки и Котке. Также распоряжается внутренним терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом. Крупнейший акционер Global Ports - группа компаний "Дело" Сергея Шишкарева и "Росатома".